Уткин высказался о возможном переходе Дзюбы в «Торпедо»

Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал информацию о возможном переходе Артема Дзюбы в «Торпедо». Сообщалось, что московский клуб уже вступил в переговоры с 34-летним форвардом.

«Переговоры «Торпедо» с Дзюбой – отличная новость. Не то, чтоб я скучал. Но «Торпедо» – это команда, которую надо тащить, и задача, которую Дзюба готов на себя принять, если рассматривает такой вариант – быть тащером.

Это не значит, что у него получится. Но это значит, что пенсионером он себя вроде бы не видит», – написал Уткин в телеграме.

Дзюба близок к уходу из «Адана Демирспор».

«Торпедо» занимает последнее место в РПЛ.

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