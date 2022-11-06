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    Уткин высказался о возможном переходе Дзюбы в «Торпедо»

    Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал информацию о возможном переходе Артема Дзюбы в «Торпедо». Сообщалось, что московский клуб уже вступил в переговоры с 34-летним форвардом.

    «Переговоры «Торпедо» с Дзюбой – отличная новость. Не то, чтоб я скучал. Но «Торпедо» – это команда, которую надо тащить, и задача, которую Дзюба готов на себя принять, если рассматривает такой вариант – быть тащером.

    Это не значит, что у него получится. Но это значит, что пенсионером он себя вроде бы не видит», – написал Уткин в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +66365

      portero 5 минут назад

      Уткин и с таким теплом о Дзюбе..... неожиданно

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      Рейтинг: +11142

      alex1951 1 час назад

      Как сказал Ванюха,наркоман, - торпеду ему в Ж.
      Васисуалий ,ты это имел ввиду?
      Другими словами :Чьто имел ,то и ввиду)))

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