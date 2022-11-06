Уткин высказался о возможном переходе Дзюбы в «Торпедо»

Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал информацию о возможном переходе Артема Дзюбы в «Торпедо». Сообщалось, что московский клуб уже вступил в переговоры с 34-летним форвардом.
«Переговоры «Торпедо» с Дзюбой – отличная новость. Не то, чтоб я скучал. Но «Торпедо» – это команда, которую надо тащить, и задача, которую Дзюба готов на себя принять, если рассматривает такой вариант – быть тащером.
Это не значит, что у него получится. Но это значит, что пенсионером он себя вроде бы не видит», – написал Уткин в телеграме.
- Дзюба близок к уходу из «Адана Демирспор».
- «Торпедо» занимает последнее место в РПЛ.
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Источник: телеграм-канал Василия Уткина