Стало известно, в каких странах интересуются Дзюбой. Он покинул «Демирспор»

К свободному агенту Артему Дзюбе есть интерес за пределами России.

«У Дзюбы есть варианты продолжить карьеру в ОАЭ, Саудовской Аравии (кстати, туда его звали ещe до контракта с «Аданой» и предлагали 3 миллиона евро в год) и Катаре.

Также у него есть несколько предложений из России и Турции», – написал телеграм-канал «Мутко против».

Также переговоры по Дзюбе ведет «Торпедо».

Дзюба покинул «Адана Демирспор».

Игрок пробыл в Турции 3 месяца.

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