Стало известно, в каких странах интересуются Дзюбой. Он покинул «Демирспор»

Да,безусловно,Африка могла бы быть ,как вариант...но ....ДзюДрот в Туреччине постоянно напевал песенку : ,,не нужен нам берег турэцкый и Афрыка нам не нужна,,......
Обьявляем конкурс на лучшее применение ,полового гиганта ДзДр, в топ чемпионате ,скажем,Гренландии,и ничего смешного - у них и флаг красивый и еще они протекторат Дании,ну как Крым у России,так и они там...
К свободному агенту Артему Дзюбе есть интерес за пределами России.
«У Дзюбы есть варианты продолжить карьеру в ОАЭ, Саудовской Аравии (кстати, туда его звали ещe до контракта с «Аданой» и предлагали 3 миллиона евро в год) и Катаре.
Также у него есть несколько предложений из России и Турции», – написал телеграм-канал «Мутко против».
- Также переговоры по Дзюбе ведет «Торпедо».
- Дзюба покинул «Адана Демирспор».
- Игрок пробыл в Турции 3 месяца.
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