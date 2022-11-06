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    Стало известно, в каких странах интересуются Дзюбой. Он покинул «Демирспор»

    К свободному агенту Артему Дзюбе есть интерес за пределами России.

    «У Дзюбы есть варианты продолжить карьеру в ОАЭ, Саудовской Аравии (кстати, туда его звали ещe до контракта с «Аданой» и предлагали 3 миллиона евро в год) и Катаре.

    Также у него есть несколько предложений из России и Турции», – написал телеграм-канал «Мутко против».

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11141

      alex1951 12 минут назад

      Да,безусловно,Африка могла бы быть ,как вариант...но ....ДзюДрот в Туреччине постоянно напевал песенку : ,,не нужен нам берег турэцкый и Афрыка нам не нужна,,......
      Обьявляем конкурс на лучшее применение ,полового гиганта ДзДр, в топ чемпионате ,скажем,Гренландии,и ничего смешного - у них и флаг красивый и еще они протекторат Дании,ну как Крым у России,так и они там...

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      Рейтинг: +11172

      knikos 15 минут назад

      Дело даже не в самом Дзюбе , а в тактике команды ! Смотрел я игры этого турецкого клуба , там каждый сам по себе . В атаке молодые амбициозные , которым надо себя показать лично , а не командную игру . Поятому он там ничего и не показал , из того , что умеет .

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      Рейтинг: +11141

      alex1951 > knikos 10 минут назад

      А умеет мноха ,недаром закончил кружок,,Умелые руки,,......умелые так то)))

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      Рейтинг: +1184

      Красногвардейчик 27 минут назад

      Сомали, Бали, Гондурас, ЮАР......и т д)

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