Соболев: «Уход Федуна – главное потрясение для «Спартака» 21 века»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался об уходе Леонида Федуна из столичного клуба.

― Уход Федуна ― главное потрясение для «Спартака» XXI века?

― Пожалуй, да. Но мы не ощущаем, что он ушeл, потому что он постоянно с нами на связи, заходит в раздевалку. Скоро будет общий ужин. Так что он присутствует в жизни команды, как будто и не продавал клуб.

― Переписывался с ним?

― С днeм рождения поздравляю, после ухода тоже поблагодарил за всe ― не больше. Он мог поздравить с победой, похвалить за гол ― ничего такого.

Федун владел московским клубом на протяжении 18 лет.

За этот период команда выиграла по разу РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

22 августа контрольный пакет акций «Спартака» выкупила компания «Лукойл».

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