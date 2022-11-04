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    Соболев: «Уход Федуна – главное потрясение для «Спартака» 21 века»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался об уходе Леонида Федуна из столичного клуба.

    ― Уход Федуна ― главное потрясение для «Спартака» XXI века?

    ― Пожалуй, да. Но мы не ощущаем, что он ушeл, потому что он постоянно с нами на связи, заходит в раздевалку. Скоро будет общий ужин. Так что он присутствует в жизни команды, как будто и не продавал клуб.

    ― Переписывался с ним?

    ― С днeм рождения поздравляю, после ухода тоже поблагодарил за всe ― не больше. Он мог поздравить с победой, похвалить за гол ― ничего такого.

    • Федун владел московским клубом на протяжении 18 лет.
    • За этот период команда выиграла по разу РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • 22 августа контрольный пакет акций «Спартака» выкупила компания «Лукойл».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +525

      Эном айс 43 минуты назад

      Тихонов с Аленичевым переглянулись и дружно покрутили у виска. Каждый своим пальцем.

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      Рейтинг: +17336

      paracetamol 1 час назад

      А еще больше потряс уход Заремы!

      0
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      Рейтинг: +17648

      Cleaner 1 час назад

      Потрясением будет НОЛЬ:ПЯТЬ завтра в Сочах от Сочей! РЖУ ни могу...)))

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      Рейтинг: +19746

      Persona_non_Grata > Cleaner 54 минуты назад

      "НОЛЬ:ПЯТЬ" завтра в Сочах ? - ТВОИ СЛОВА ДА БОГУ В УШИ !!! ВСЕ болельщики Спартака тебя благословляют !!! )))

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