Соболев: «Уход Федуна – главное потрясение для «Спартака» 21 века»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался об уходе Леонида Федуна из столичного клуба.
― Уход Федуна ― главное потрясение для «Спартака» XXI века?
― Пожалуй, да. Но мы не ощущаем, что он ушeл, потому что он постоянно с нами на связи, заходит в раздевалку. Скоро будет общий ужин. Так что он присутствует в жизни команды, как будто и не продавал клуб.
― Переписывался с ним?
― С днeм рождения поздравляю, после ухода тоже поблагодарил за всe ― не больше. Он мог поздравить с победой, похвалить за гол ― ничего такого.
- Федун владел московским клубом на протяжении 18 лет.
- За этот период команда выиграла по разу РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
- 22 августа контрольный пакет акций «Спартака» выкупила компания «Лукойл».
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Источник: «Чемпионат»