«Еще год-полтора и будет топом». Соболев назвал молодого футболиста «Спартака», чья игра ему нравится

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался об одноклубнике Даниле Пруцеве.

«Из молодых игроков «Спартака» молодец Литвинов. Ещe мне очень нравится Пруцев.

Как только мяч получает, всегда двигает его вперeд, очень работоспособный – суперский полузащитник.

Ещe год-полтора, обрастeт мясом – будет топом. Ещe и парень хороший», – сказал Соболев.

«Спартак» купил Пруцева в январе у «Крыльев Советов» за 1,5 миллиона евро.

С тех пор 22-летний хавбек провел 27 матчей и сделал 3 ассиста.

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