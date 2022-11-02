Стала известна цель Месси в «ПСЖ»

Лионель Месси не собирается в ближайшее время уходить из «ПСЖ».

Как пишет L’Équipe, 35-летний аргентинец покинет парижский клуб только после победы в крупном турнире. Выиграть крупный трофей с «ПСЖ» – цель форварда.

У Месси хорошие отношения с главным тренером команды Кристофом Гальтье. Вместе они обсуждают тактические идеи.