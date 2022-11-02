Стала известна цель Месси в «ПСЖ»

Лионель Месси не собирается в ближайшее время уходить из «ПСЖ».
Как пишет L’Équipe, 35-летний аргентинец покинет парижский клуб только после победы в крупном турнире. Выиграть крупный трофей с «ПСЖ» – цель форварда.
У Месси хорошие отношения с главным тренером команды Кристофом Гальтье. Вместе они обсуждают тактические идеи.
- Месси забил 12 голов и сделал 13 ассистов в 17 матчах за «ПСЖ» в этом сезоне.
- Его контракт с «ПСЖ» истекает летом. Парижане собираются предложить игроку новое соглашение.
Источник: L’Équipe