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    Стала известна цель Месси в «ПСЖ»

    Лионель Месси не собирается в ближайшее время уходить из «ПСЖ».

    Как пишет L’Équipe, 35-летний аргентинец покинет парижский клуб только после победы в крупном турнире. Выиграть крупный трофей с «ПСЖ» – цель форварда.

    У Месси хорошие отношения с главным тренером команды Кристофом Гальтье. Вместе они обсуждают тактические идеи.

    • Месси забил 12 голов и сделал 13 ассистов в 17 матчах за «ПСЖ» в этом сезоне.
    • Его контракт с «ПСЖ» истекает летом. Парижане собираются предложить игроку новое соглашение.

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    Источник: L’Équipe

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    Сегодня, 12:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17609

      Cleaner 50 минут назад

      Цель Месси в ПСЖ - это БАБЛО НЕМЕРЕННОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +897

      Untitled-1 1 час назад

      Ну тогда ПСЖ надо заявляться на Копа дель Соль

      0
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