Где смотреть «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед», во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы 3 ноября

«Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.
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- Игра состоится в четверг, 3 ноября.
- Встреча пройдет в Сан-Себастьяне.
- Начало – в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед
- Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Ставки на матч Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед
- Победа «Сосьедада» – 3.20
- Ничья – 3.60
- Победа «МЮ» – 2.30
Источник: «Бомбардир»