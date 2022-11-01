Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Пускай вернут Романцева, тогда все будет хорошо». Канчельскис – о «Спартаке»

«Пускай вернут Романцева, тогда все будет хорошо». Канчельскис – о «Спартаке»

1 ноября 2022, 17:48
5

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что Олег Романцев способен вернуть «Спартаку» успешность.

«Мне вообще все равно, кто там может вернуться в «Спартак». Неинтересно совершенно.

Лучшим тренером в истории «Спартака» был Романцев. Пускай его вернут, тогда все будет хорошо», – сказал Канчельскис.

  • «Спартак» набрал 32 очка в 15 турах РПЛ и занимает 2-е место в таблице лиги.
  • С лета команду возглавляет испанец Гильермо Абаскаль.
  • 68-летний Романцев не тренирует с 2005 года.

Еще по теме:
Канчельскис высказался о шансах Хвичи выиграть «Золотой мяч»
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака» 7
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива» 1
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег Канчельскис Андрей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1667318098
Романцеву с Сёминым лавку на двоих на московских стадионах поставить. Дальше пусть не ездят, не перегоужаются
Ответить
Enter2006
1667319956
Отстаньте от старика, он своё отлично отработал в своё время, дайте просто пожить человеку.
Ответить
NewLife
1667323163
Тебя зря выпустили из дурдома, надо вернуть.
Ответить
Каратель помойников
1667324630
а канчельскиса сейчас в мю вернуть,вот команду усилит...ла и публика потешится)
Ответить
шахта Заполярная
1667330225
Но если тебе все равно, какого ... ты лезешь. Лучше сенит хвали, может где пристроят
Ответить
Главные новости
Статистика Батракова в первом матче за «Галатасарай» в стартовом составе
22:40
Фото«ПСЖ» продлил контракты с Луисом Энрике и пятью футболистами
22:14
Суперлига. «Галатасарай» вырвал победу в стамбульском дерби, дважды забив после замены Батракова
21:55
2
Бубнов дал совет Галактионову, как использовать Мостового в «Локомотиве»
21:42
2
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя Лиги чемпионов
21:31
3
У «Локомотива» сорвался трансфер воспитанника ЦСКА
21:21
1
«Спартак» определился с ценой на Солари
20:45
8
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
20:30
Медиафутбольная сборная России в дебютном матче Слуцкого победила Таджикистан – 4:3!
20:16
4
ФотоРеакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита»
20:02
11
Все новости
Все новости
Погребняк сожалеет, что «Зенит» лишился Мостового
22:50
У Сперцяна 7 голевых действий в 7 матчах за «Аль-Ахли»
22:28
Черданцев предположил, почему «Динамо» пришлось отказаться от двух латиноамериканцев
21:50
1
Орлов определил, в каком году был сильнейший «Зенит»
21:39
2
У «Локомотива» сорвался трансфер воспитанника ЦСКА
21:21
1
«Балтика» продлила контракт с капитаном команды
21:09
1
В «Динамо» знали о скандальной репутации Платы: «Были готовы работать с этими рисками»
20:56
«Спартак» определился с ценой на Солари
20:45
8
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
20:30
ФотоРеакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита»
20:02
11
«Мы устали молчать»: организатор концерта Канье Уэста уличил во лжи «Газпром Арену»
19:48
16
Смородская оценила перспективы Мостового в «Локомотиве»
19:36
2
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
19:23
3
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
19:00
6
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника из Узбекистана
18:51
Прогноз Пономарева на матч «Зенит» – ЦСКА: «У меня какое-то тревожное чувство»
18:43
10
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе: «О, Путин»
18:18
25
Губерниев ответил, спасет ли Мостовой «Локомотив»
17:58
3
«Рубин» намерен избавиться от двух российских защитников
17:43
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
17:31
3
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно»
17:19
1
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
2
ВидеоМостовой обратился к болельщикам «Локомотива»
16:56
3
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
16:41
4
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
16:29
16
ЦСКА отдаст Шуманского во вторую аренду подряд
16:22
1
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
10
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+