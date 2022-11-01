«Пускай вернут Романцева, тогда все будет хорошо». Канчельскис – о «Спартаке»

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что Олег Романцев способен вернуть «Спартаку» успешность.

«Мне вообще все равно, кто там может вернуться в «Спартак». Неинтересно совершенно.

Лучшим тренером в истории «Спартака» был Романцев. Пускай его вернут, тогда все будет хорошо», – сказал Канчельскис.