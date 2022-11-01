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    «Пускай вернут Романцева, тогда все будет хорошо». Канчельскис – о «Спартаке»

    Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что Олег Романцев способен вернуть «Спартаку» успешность.

    «Мне вообще все равно, кто там может вернуться в «Спартак». Неинтересно совершенно.

    Лучшим тренером в истории «Спартака» был Романцев. Пускай его вернут, тогда все будет хорошо», – сказал Канчельскис.

    • «Спартак» набрал 32 очка в 15 турах РПЛ и занимает 2-е место в таблице лиги.
    • С лета команду возглавляет испанец Гильермо Абаскаль.
    • 68-летний Романцев не тренирует с 2005 года.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18026

      DVOK68 3 минуты назад

      Раньше был просто муdланом а к старости стал Муdланом с большой буквы.
      Одно слово-Андрюша.

      0
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      Рейтинг: +5222

      Enter2006 17 минут назад

      Отстаньте от старика, он своё отлично отработал в своё время, дайте просто пожить человеку.

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      Рейтинг: +330

      ЭтожЯ 19 минут назад

      Лучше Ванолли .)))

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      Рейтинг: +5869

      subbotaspartak 48 минут назад

      Романцеву с Сёминым лавку на двоих на московских стадионах поставить. Дальше пусть не ездят, не перегоужаются

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