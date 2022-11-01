«Пускай вернут Романцева, тогда все будет хорошо». Канчельскис – о «Спартаке»

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что Олег Романцев способен вернуть «Спартаку» успешность.
«Мне вообще все равно, кто там может вернуться в «Спартак». Неинтересно совершенно.
Лучшим тренером в истории «Спартака» был Романцев. Пускай его вернут, тогда все будет хорошо», – сказал Канчельскис.
- «Спартак» набрал 32 очка в 15 турах РПЛ и занимает 2-е место в таблице лиги.
- С лета команду возглавляет испанец Гильермо Абаскаль.
- 68-летний Романцев не тренирует с 2005 года.
Источник: Sport24