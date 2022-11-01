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    Медина: «Ситуация в России непростая. Лучше не читать новости»

    Полузащитник ЦСКА Хесус Медина высказался о ситуации в России.

    «Действительно, ситуация в России непростая. По мне, лучше всего сейчас не читать постоянно новости и постараться немного думать о хорошем.

    В ЦСКА я чувствую себя в безопасности. Есть уверенность в том, что клуб нас поддержит. Это уже происходит. Нас поддерживают, с нами общаются. В этом смысле у нас, легионеров, всe в порядке.

    Я просто стараюсь меньше читать новости, меньше думать. Лично мне это помогает сохранять спокойствие и в большей степени концентрироваться на моей работе здесь.

    Как долго я хочу задержаться в России, в ЦСКА? Приходя в клуб, каждый мечтает, чтобы всe было хорошо. В футболе много что происходит, но сейчас я в ЦСКА и думаю о настоящем», – сказал Медина.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 10:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17595

      Cleaner 41 минуту назад

      Медина, ты лучше футболом займись, в ворота попадай. А то что ни удар у тебя, все криво и мимо...(

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      Рейтинг: +395

      rac531 1 час назад

      Мобилизации испугался?)

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