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  • Медина: «Ситуация в России непростая. Лучше не читать новости»

Медина: «Ситуация в России непростая. Лучше не читать новости»

1 ноября 2022, 10:41

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина высказался о ситуации в России.

«Действительно, ситуация в России непростая. По мне, лучше всего сейчас не читать постоянно новости и постараться немного думать о хорошем.

В ЦСКА я чувствую себя в безопасности. Есть уверенность в том, что клуб нас поддержит. Это уже происходит. Нас поддерживают, с нами общаются. В этом смысле у нас, легионеров, всe в порядке.

Я просто стараюсь меньше читать новости, меньше думать. Лично мне это помогает сохранять спокойствие и в большей степени концентрироваться на моей работе здесь.

Как долго я хочу задержаться в России, в ЦСКА? Приходя в клуб, каждый мечтает, чтобы всe было хорошо. В футболе много что происходит, но сейчас я в ЦСКА и думаю о настоящем», – сказал Медина.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Медина Хесус
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