Спаллетти сравнил Хвичу и Салаха: «Принимают мяч на скорости 2000 км/ч и делают разницу»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о полузащитнике Хвиче Кварацхелии и нападающем «Ливерпуля» Мохамеде Салахе.

«Это два футболиста, которым удается блестяще играть, но по-разному. Вы можете отдать им пас и это превратится в опасный момент для команды. Им легко обходить соперников и принимать мяч на скорости 2000 км/ч и делать после этого разворот.

Они оба убеждены в своем потенциале и в том, что они всегда готовы помочь команде. Такие игроки могут сделать разницу», – сказал Спаллетти на пресс-конференции.