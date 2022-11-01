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    Спаллетти сравнил Хвичу и Салаха: «Принимают мяч на скорости 2000 км/ч и делают разницу»

    Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о полузащитнике Хвиче Кварацхелии и нападающем «Ливерпуля» Мохамеде Салахе.

    «Это два футболиста, которым удается блестяще играть, но по-разному. Вы можете отдать им пас и это превратится в опасный момент для команды. Им легко обходить соперников и принимать мяч на скорости 2000 км/ч и делать после этого разворот.

    Они оба убеждены в своем потенциале и в том, что они всегда готовы помочь команде. Такие игроки могут сделать разницу», – сказал Спаллетти на пресс-конференции.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70

      SuperPav11 4 часа назад

      У спалети макароны виголове ну какой хвича средний игрок

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