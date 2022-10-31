Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов находится в коме (Андрей Ковалев)

Шахматист и депутат Госдумы Анатолий Карпов введен в искусственную кому.

«Карпова нашли на улице 29 октября около Госдумы в бессознательном состоянии. Мужчину доставили в реанимацию, позже у него диагностировали травму головы, субарахноидальное кровоизлияние и перелом бедра. Судя по анализам, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По словам предпринимателя Андрея Ковалева, у выхода из Госдумы на Карпова напал неизвестный, однако, по данным «Базы», Карпов получил эти травмы просто неудачно упав на улице», – сообщает Baza.

Позже Ковалев сообщил, что Карпов был введен в искусственную кому.