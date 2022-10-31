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  • Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов находится в коме (Андрей Ковалев)

Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов находится в коме (Андрей Ковалев)

31 октября 2022, 16:41
1

Шахматист и депутат Госдумы Анатолий Карпов введен в искусственную кому.

«Карпова нашли на улице 29 октября около Госдумы в бессознательном состоянии. Мужчину доставили в реанимацию, позже у него диагностировали травму головы, субарахноидальное кровоизлияние и перелом бедра. Судя по анализам, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По словам предпринимателя Андрея Ковалева, у выхода из Госдумы на Карпова напал неизвестный, однако, по данным «Базы», Карпов получил эти травмы просто неудачно упав на улице», – сообщает Baza.

Позже Ковалев сообщил, что Карпов был введен в искусственную кому.

  • Карпов – двенадцатый чемпион мира по шахматам (1975-1985).
  • 71-летний гроссмейстер – заслуженный мастер спорта СССР.

Источник: телеграм-канал Андрея Ковалева
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Комментарии (1)
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neim
1667230720
Это он что, в гос. дуре так на бухался, что на ногах не стоял ?
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