Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов находится в коме (Андрей Ковалев)

Шахматист и депутат Госдумы Анатолий Карпов введен в искусственную кому.
«Карпова нашли на улице 29 октября около Госдумы в бессознательном состоянии. Мужчину доставили в реанимацию, позже у него диагностировали травму головы, субарахноидальное кровоизлияние и перелом бедра. Судя по анализам, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
По словам предпринимателя Андрея Ковалева, у выхода из Госдумы на Карпова напал неизвестный, однако, по данным «Базы», Карпов получил эти травмы просто неудачно упав на улице», – сообщает Baza.
Позже Ковалев сообщил, что Карпов был введен в искусственную кому.
- Карпов – двенадцатый чемпион мира по шахматам (1975-1985).
- 71-летний гроссмейстер – заслуженный мастер спорта СССР.
Источник: телеграм-канал Андрея Ковалева