«Идеальный субботник». Кокорин убирал мусор на пляже Лимасола

"Самые крупные экземпляры – полусгнившее офисное кресло, пятилитровая канистра, решeтка для жарки мяса..."
намекает что в зенит динамо и спартак не вернётся)
Форвард «Ариса» Александр Кокорин поучаствовал в уборке мусора на пляже Лимасола.
Это экологическая акция кипрского клуба. Она состоялась в субботу. В ней приняли участие футболисты, болельщики и экоактивисты.
«Отлично провели время с командой. Я взял с собой сына, чтобы показать и объяснить ему, как мусор влияет на окружающую среду. Собрали с ним целый пакет.
Море здесь чистое, но некоторые городские пляжи замусорены, и надо принимать меры. Хватило группы болельщиков и футболистов, чтобы навести порядок.
Мы с ребятами собрали кучу пластика и жестяных банок на пляже. Самые крупные экземпляры – полусгнившее офисное кресло, пятилитровая канистра, решeтка для жарки мяса...
Все участники остались довольны, и для нашего единения с болельщиками это был идеальный субботник», – сказал Кокорин.
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