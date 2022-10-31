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  • «Идеальный субботник». Кокорин убирал мусор на пляже Лимасола

«Идеальный субботник». Кокорин убирал мусор на пляже Лимасола

31 октября 2022, 12:57
6

Форвард «Ариса» Александр Кокорин поучаствовал в уборке мусора на пляже Лимасола.

Это экологическая акция кипрского клуба. Она состоялась в субботу. В ней приняли участие футболисты, болельщики и экоактивисты.

«Отлично провели время с командой. Я взял с собой сына, чтобы показать и объяснить ему, как мусор влияет на окружающую среду. Собрали с ним целый пакет.

Море здесь чистое, но некоторые городские пляжи замусорены, и надо принимать меры. Хватило группы болельщиков и футболистов, чтобы навести порядок.

Мы с ребятами собрали кучу пластика и жестяных банок на пляже. Самые крупные экземпляры – полусгнившее офисное кресло, пятилитровая канистра, решeтка для жарки мяса...

Все участники остались довольны, и для нашего единения с болельщиками это был идеальный субботник», – сказал Кокорин.

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Источник: «Чемпионат»
Европа Арис Кокорин Александр
Комментарии (6)
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Fusballer
1667210435
Нашёл таки своё призвание Сашка!
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Argon
1667210829
С таким талантом он и в России пригодится :-)
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Беспонтий
1667213425
"Самые крупные экземпляры – полусгнившее офисное кресло, пятилитровая канистра, решeтка для жарки мяса..." намекает что в зенит динамо и спартак не вернётся)
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Enter2006
1667214382
Главное своему сыну не передавай мастерство драки с участием стула. Одного муд*ака как ты достаточно, пусть сынишка растёт адекватным.
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seislime
1667222443
Тepмoбeльe нoвoгo пoкoлeния с влaговывoдящeй и тeплooбменной фyнцией, oбладаeт антибaктеpиальными и гипоaллepгенными cвойствaми!!!!!!----- https://1r2.in/bO
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