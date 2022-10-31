«Идеальный субботник». Кокорин убирал мусор на пляже Лимасола

Форвард «Ариса» Александр Кокорин поучаствовал в уборке мусора на пляже Лимасола.

Это экологическая акция кипрского клуба. Она состоялась в субботу. В ней приняли участие футболисты, болельщики и экоактивисты.

«Отлично провели время с командой. Я взял с собой сына, чтобы показать и объяснить ему, как мусор влияет на окружающую среду. Собрали с ним целый пакет.

Море здесь чистое, но некоторые городские пляжи замусорены, и надо принимать меры. Хватило группы болельщиков и футболистов, чтобы навести порядок.

Мы с ребятами собрали кучу пластика и жестяных банок на пляже. Самые крупные экземпляры – полусгнившее офисное кресло, пятилитровая канистра, решeтка для жарки мяса...

Все участники остались довольны, и для нашего единения с болельщиками это был идеальный субботник», – сказал Кокорин.