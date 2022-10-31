Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Идеальный субботник». Кокорин убирал мусор на пляже Лимасола

    Форвард «Ариса» Александр Кокорин поучаствовал в уборке мусора на пляже Лимасола.

    Это экологическая акция кипрского клуба. Она состоялась в субботу. В ней приняли участие футболисты, болельщики и экоактивисты.

    «Отлично провели время с командой. Я взял с собой сына, чтобы показать и объяснить ему, как мусор влияет на окружающую среду. Собрали с ним целый пакет.

    Море здесь чистое, но некоторые городские пляжи замусорены, и надо принимать меры. Хватило группы болельщиков и футболистов, чтобы навести порядок.

    Мы с ребятами собрали кучу пластика и жестяных банок на пляже. Самые крупные экземпляры – полусгнившее офисное кресло, пятилитровая канистра, решeтка для жарки мяса...

    Все участники остались довольны, и для нашего единения с болельщиками это был идеальный субботник», – сказал Кокорин.

    Новости по теме
    Экс-игрок «Анжи»: «Команда развалилась через неделю после перехода Кокорина»
    Карпин: «Кокорин не видит смысла играть за сборную? Значит, не надо» 3
    Писарев: «Когда Кокорину было 20 лет, мне казалось, что по таланту он на уровне с Сане и Гнабри» 3
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:57
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6855

      Беспонтий 9 минут назад

      "Самые крупные экземпляры – полусгнившее офисное кресло, пятилитровая канистра, решeтка для жарки мяса..."
      намекает что в зенит динамо и спартак не вернётся)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1144

      Argon 52 минуты назад

      С таким талантом он и в России пригодится :-)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16159

      Fusballer > Argon 38 минут назад

      Будет воинствующим эко-активистом)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16159

      Fusballer 59 минут назад

      Нашёл таки своё призвание Сашка!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11