Мостовой охарактеризовал «Химки» одним словом

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался по ситуации в «Химках» после их поражения в 15-м туре РПЛ от «Динамо» (1:6).

«Хочется говорить про «Химки». Почему у них сидит Илья Лантратов в запасе? Почему вратарь, который стоит в каждой игре, привозит по несколько мячей? Ощущение, что он специально это делает, а его не убирают. То, что там происходит, никому не понятно. Безобразие просто, ужас. Команда-цирк», – сказал Мостовой.