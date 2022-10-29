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    Мостовой охарактеризовал «Химки» одним словом

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался по ситуации в «Химках» после их поражения в 15-м туре РПЛ от «Динамо» (1:6).

    «Хочется говорить про «Химки». Почему у них сидит Илья Лантратов в запасе? Почему вратарь, который стоит в каждой игре, привозит по несколько мячей? Ощущение, что он специально это делает, а его не убирают. То, что там происходит, никому не понятно. Безобразие просто, ужас. Команда-цирк», – сказал Мостовой.

    • «Химки» не побеждают с 7 августа.
    • Команда идет в зоне вылета.
    • «Химки» вновь может возглавить Сергей Юран.

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    Источник: «Чемпионат»

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