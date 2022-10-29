«Динамо» и «Химки» объявили составы на матч 15-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Химок» на игру 15-го тура чемпионата России.
«Динамо»: Шунин, Сазонов, Лаксальт, Фернандес, Даса, Фомин, Макаров, Кутицкий, Захарян, Нгамале, Смолов.
«Химки»: Гудиев, Чежия, Никитин, Боженов, Волков, Глушаков, Мирзов, Гулиев, Магомедов, Главчич, Руденко.
- Матч пройдет в Москве на «ВТБ Арене».
- Начало – в 14:00 мск.
- «Динамо» идет на 7-м месте в таблице РПЛ, «Химки» – на 15-м.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: сайт РПЛ