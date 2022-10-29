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    «Динамо» и «Химки» объявили составы на матч 15-го тура РПЛ

    Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Химок» на игру 15-го тура чемпионата России.

    «Динамо»: Шунин, Сазонов, Лаксальт, Фернандес, Даса, Фомин, Макаров, Кутицкий, Захарян, Нгамале, Смолов.

    «Химки»: Гудиев, Чежия, Никитин, Боженов, Волков, Глушаков, Мирзов, Гулиев, Магомедов, Главчич, Руденко.

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    Следите за матчем «Динамо» – «Химки» в текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира»
    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 13:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      reownrew 4 минуты назад

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      Рейтинг: +228

      Теркчанин 1 час назад

      Грядёт очередное поражение Химок,к сожалению,но хотелось бы чтобы они хотя бы вничью сыграли.

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      Рейтинг: +17077

      ilichkadr > Теркчанин 1 час назад

      Динамо порвёт Химки как тузик грелку.

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