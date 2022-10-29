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«Динамо» и «Химки» объявили составы на матч 15-го тура РПЛ

29 октября 2022, 13:05
2

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Химок» на игру 15-го тура чемпионата России.

«Динамо»: Шунин, Сазонов, Лаксальт, Фернандес, Даса, Фомин, Макаров, Кутицкий, Захарян, Нгамале, Смолов.

«Химки»: Гудиев, Чежия, Никитин, Боженов, Волков, Глушаков, Мирзов, Гулиев, Магомедов, Главчич, Руденко.

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Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Динамо Химки
Комментарии (2)
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Теркчанин
1667039856
Грядёт очередное поражение Химок,к сожалению,но хотелось бы чтобы они хотя бы вничью сыграли.
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