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    Стал известен итальянский клуб, претендовавший на Захаряна

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян мог оказаться в «Интере».

    Миланский клуб следил за хавбеком, но до переговоров не дошло.

    «Почему медлили? Потому что неинтересно. Поинтересовались. И все.

    Понятно, что такого футболиста должны все смотреть: 2003 года рождения, забивает, отдает, игрок сборной.

    Во всех списках идет, но не первым номером», – сообщил источник Eurostavka.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 17 матчах.
    • Летом россиянин мог перейти в «Челси», но трансфер сорвался из-за санкций.

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    Источник: Eurostavka

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