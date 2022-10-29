Стал известен итальянский клуб, претендовавший на Захаряна

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян мог оказаться в «Интере».

Миланский клуб следил за хавбеком, но до переговоров не дошло.

«Почему медлили? Потому что неинтересно. Поинтересовались. И все.

Понятно, что такого футболиста должны все смотреть: 2003 года рождения, забивает, отдает, игрок сборной.

Во всех списках идет, но не первым номером», – сообщил источник Eurostavka.