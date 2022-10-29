Стал известен итальянский клуб, претендовавший на Захаряна

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян мог оказаться в «Интере».
Миланский клуб следил за хавбеком, но до переговоров не дошло.
«Почему медлили? Потому что неинтересно. Поинтересовались. И все.
Понятно, что такого футболиста должны все смотреть: 2003 года рождения, забивает, отдает, игрок сборной.
Во всех списках идет, но не первым номером», – сообщил источник Eurostavka.
- 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 17 матчах.
- Летом россиянин мог перейти в «Челси», но трансфер сорвался из-за санкций.
Источник: Eurostavka