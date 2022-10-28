Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Захарян ответил, как повлиял на него сорвавшийся переход в «Челси»

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, были ли у него переживания из-за несостоявшегося трансфера в «Челси».

    «Как на меня повлиял тот факт, что я не исполнил мечту? Конечно, обидно, что не получилось перейти. Сейчас не получилось, но нужно играть и со временем получится.

    Ноль голов и передач до матча с «Оренбургом»? Так складывалось. С тем же «Спартаком» я сделал четыре паса под удар: там то Фома в штангу попадeт, то мы забили и гол отменили.

    Были такие моменты, где я своe не реализовывал. Думаю, это с настроением чуть-чуть связано, психологически как-то подбивает.

    Со временем это прошло и я сконцентрировался на игре. До зимы ещe много времени», – заявил хавбек.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 17 матчах.
    • Летом переход россиянина в «Челси» сорвался из-за санкций.

    Новости по теме
    «Сразу сказал, что хочу и поеду». Захарян – о предложении «Челси» 2
    Корнеев: «Именно я предложил Захаряна «Челси». Им таже интересовался итальянский топ-клуб» 4
    Клуб Примеры из еврокубков интересовался Захаряном летом (Константин Генич) 1
    Источник: «Коммент.Шоу»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:56
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11