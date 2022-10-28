Захарян ответил, как повлиял на него сорвавшийся переход в «Челси»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, были ли у него переживания из-за несостоявшегося трансфера в «Челси».

«Как на меня повлиял тот факт, что я не исполнил мечту? Конечно, обидно, что не получилось перейти. Сейчас не получилось, но нужно играть и со временем получится.

Ноль голов и передач до матча с «Оренбургом»? Так складывалось. С тем же «Спартаком» я сделал четыре паса под удар: там то Фома в штангу попадeт, то мы забили и гол отменили.

Были такие моменты, где я своe не реализовывал. Думаю, это с настроением чуть-чуть связано, психологически как-то подбивает.

Со временем это прошло и я сконцентрировался на игре. До зимы ещe много времени», – заявил хавбек.