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    «Сразу сказал, что хочу и поеду». Захарян – о предложении «Челси»

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, как узнал об интересе со стороны «Челси».

    «Узнал от своих агентов. И в «Динамо» сказали, что пришло письмо с запросом.

    Меня вызвали, спросили, хочу я или нет, как смотрю на это. Я ответил: «Да».

    Сразу сказал, что хочу и поеду. А там уже как будет. Не исключал вариант, что будет аренда. Но я хотя бы попробую себя. Может, получится сразу заиграть.

    Я был рад, очень волновался, получится или нет. В голове прокручивал, как там все будет, если поеду», – сказал хавбек.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 17 матчах.
    • Летом переход россиянина в «Челси» сорвался из-за санкций.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2028

      upiter622 16 минут назад

      Езжай хоть за бесплатно,не х.. здесь в гавне плавать!

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      Рейтинг: +1171

      mama1991 32 минуты назад

      у меня одна знакомая тоже хотела в голливуд, но швейный техникум выбил из нее эту дурь..

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