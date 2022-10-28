«Сразу сказал, что хочу и поеду». Захарян – о предложении «Челси»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, как узнал об интересе со стороны «Челси».

«Узнал от своих агентов. И в «Динамо» сказали, что пришло письмо с запросом.

Меня вызвали, спросили, хочу я или нет, как смотрю на это. Я ответил: «Да».

Сразу сказал, что хочу и поеду. А там уже как будет. Не исключал вариант, что будет аренда. Но я хотя бы попробую себя. Может, получится сразу заиграть.

Я был рад, очень волновался, получится или нет. В голове прокручивал, как там все будет, если поеду», – сказал хавбек.