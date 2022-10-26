Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал разгромное поражение «Сочи» от «Зенита» (0:7) в 14-м туре РПЛ.

— Можно ли считать поражение 7:0 от «Зенита» формой протеста игроков «Сочи»?

— Думаю, в этой теории есть доля правды. Гаранин, почти сразу как пришел, убрал Нобоа из основного состава. Это вызвало улыбку. Я понимаю, у Гаранина красноярские амбиции.

Сейчас даже Юсупов, который очень здорово играл с прошлом сезоне, тащил команду вместе с Нобоа, находится уже в другом настроении и состоянии. В матче против «Зенита» он дал голевой пас сопернику. Гаранин — неудачный эксперимент руководства «Сочи».

В матче с «Зенитом» команда встала. Это говорит о том, что нет химии и борьбы за результат. Такие поражение опускают руки. Да, быстрый гол всегда влияет на игру. Но после него «Сочи» перестал сопротивляться.

А «Зенит» на ходу. «Зенит» отдал должок за прошлый сезон. Тогда «Сочи» взял четыре очка, а «Зенит» потерял пять.