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    Орлов: «Гаранин – неудачный эксперимент руководства «Сочи». У него красноярские амбиции»

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал разгромное поражение «Сочи» от «Зенита» (0:7) в 14-м туре РПЛ.

    — Можно ли считать поражение 7:0 от «Зенита» формой протеста игроков «Сочи»?

    — Думаю, в этой теории есть доля правды. Гаранин, почти сразу как пришел, убрал Нобоа из основного состава. Это вызвало улыбку. Я понимаю, у Гаранина красноярские амбиции.

    Сейчас даже Юсупов, который очень здорово играл с прошлом сезоне, тащил команду вместе с Нобоа, находится уже в другом настроении и состоянии. В матче против «Зенита» он дал голевой пас сопернику. Гаранин — неудачный эксперимент руководства «Сочи».

    В матче с «Зенитом» команда встала. Это говорит о том, что нет химии и борьбы за результат. Такие поражение опускают руки. Да, быстрый гол всегда влияет на игру. Но после него «Сочи» перестал сопротивляться.

    А «Зенит» на ходу. «Зенит» отдал должок за прошлый сезон. Тогда «Сочи» взял четыре очка, а «Зенит» потерял пять.

    • «Сочи» выиграл 1 из 8 последних матчей.
    • Команда идет на 8-м месте в РПЛ.

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    Источник: Sport24

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