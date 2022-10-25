«Путь мечты». Создатель «Амкала» оценил переход Прокопа в «Ботев»

Создатель медиаклуба «Амкал» Герман «Эль Классико» Попков высказался о трансфере Михаила Прокопьева в «Ботев».

«Я с Мишей на связи был практически всe время, пока он находился на просмотре в «Ботеве». Он делился сложностями и переживаниями.

Конечно, я узнал о том, что ему предложили контракт, раньше СМИ. Считаю, он полностью этого заслуживает.

Прокоп – один из тех футболистов, кто делает счастливее всех партнeров на поле, играть с ним за одну команду – чистый кайф! Уверен, что это только начало большого пути!

Для меня переход Прокопа в «Ботев» значит, что на глазах миллионов людей мы смогли показать этот путь мечты. Фактически сценарий для какого-нибудь фильма (смеeтся).

Путь от подписчика, который следит за комьюнити, до активного участника медиафутбола. От подростка с обидой, что ему не дали пас, до мужчины, который в Кубке России играл с капитанской повязкой и вeл всех за собой.

Я вас уверяю, история Прокопа вдохновляет сильнее, чем фильм «Гол». Ведь это реальность! И всe это произошло не за один день. Это упорная работа», – сказал Попков.