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    «Путь мечты». Создатель «Амкала» оценил переход Прокопа в «Ботев»

    Создатель медиаклуба «Амкал» Герман «Эль Классико» Попков высказался о трансфере Михаила Прокопьева в «Ботев».

    «Я с Мишей на связи был практически всe время, пока он находился на просмотре в «Ботеве». Он делился сложностями и переживаниями.

    Конечно, я узнал о том, что ему предложили контракт, раньше СМИ. Считаю, он полностью этого заслуживает.

    Прокоп – один из тех футболистов, кто делает счастливее всех партнeров на поле, играть с ним за одну команду – чистый кайф! Уверен, что это только начало большого пути!

    Для меня переход Прокопа в «Ботев» значит, что на глазах миллионов людей мы смогли показать этот путь мечты. Фактически сценарий для какого-нибудь фильма (смеeтся).

    Путь от подписчика, который следит за комьюнити, до активного участника медиафутбола. От подростка с обидой, что ему не дали пас, до мужчины, который в Кубке России играл с капитанской повязкой и вeл всех за собой.

    Я вас уверяю, история Прокопа вдохновляет сильнее, чем фильм «Гол». Ведь это реальность! И всe это произошло не за один день. Это упорная работа», – сказал Попков.

    • 20-летний Прокоп – воспитанник «Зенита».
    • В этом сезоне Кубка России он сделал 3 ассиста.
    • У «Ботева» российский владелец – Антон Зингаревич.

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    Источник: «Чемпионат»

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