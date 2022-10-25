Роналду готов пойти на сокращение зарплаты ради зимнего трансфера в «Челси»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может в январе уйти в другой клуб АПЛ.
Интерес к португальцу сохраняет совладелец «Челси» Тодд Боли, который лоббировал его переход прошедшим летом.
Чтобы оказаться в лондонской команде, 37-летний форвард готов пойти на сокращение зарплаты.
- В этом сезоне Роналду забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
- Его контракт с «МЮ» истекает летом.
- На выходных футболист пропустил игру с «Челси» из-за отстранения по решению главного тренера Эрика тен Хага.
Источник: The Sun