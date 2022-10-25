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    Роналду готов пойти на сокращение зарплаты ради зимнего трансфера в «Челси»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может в январе уйти в другой клуб АПЛ.

    Интерес к португальцу сохраняет совладелец «Челси» Тодд Боли, который лоббировал его переход прошедшим летом.

    Чтобы оказаться в лондонской команде, 37-летний форвард готов пойти на сокращение зарплаты.

    • В этом сезоне Роналду забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
    • Его контракт с «МЮ» истекает летом.
    • На выходных футболист пропустил игру с «Челси» из-за отстранения по решению главного тренера Эрика тен Хага.

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    Источник: The Sun

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    Сегодня, 15:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17550

      Cleaner 1 час назад

      Челси этот геморрой нужен? А Роналду все равно только на замены выходить будет. При любом тренере и в любой команде. Против возраста НЕ ПОПРЕШЬ!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +56

      SuperPav11 > Cleaner 56 минут назад

      Тя забыли спросить?

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