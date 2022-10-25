Роналду готов пойти на сокращение зарплаты ради зимнего трансфера в «Челси»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может в январе уйти в другой клуб АПЛ.

Интерес к португальцу сохраняет совладелец «Челси» Тодд Боли, который лоббировал его переход прошедшим летом.

Чтобы оказаться в лондонской команде, 37-летний форвард готов пойти на сокращение зарплаты.