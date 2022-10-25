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    В «Ботеве» раскрыли подробности контракта с Прокопом

    Медиадиректор «Ботева» Сергей Расулов рассказал о контракте новичка команды Михаила Прокопьева.

    «Срок контракта Михаила [Прокопьева] составляет три года. Он будет выступать за клуб после зимнего трансферного окна, когда мы сможем его дозаявить.

    Из России он вернется на следующей неделе, продолжит тренироваться с «Ботевом» в Пловдиве», – сообщил Расулов.

    • Воспитанник «Зенита» перебрался в Болгарию из «Амкала».
    • Прокоп в этом сезоне Кубка России сделал 3 ассиста.
    • У «Ботева» российский владелец – Антон Зингаревич.

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    Источник: ТАСС

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