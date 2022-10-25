В «Ботеве» раскрыли подробности контракта с Прокопом

Медиадиректор «Ботева» Сергей Расулов рассказал о контракте новичка команды Михаила Прокопьева.

«Срок контракта Михаила [Прокопьева] составляет три года. Он будет выступать за клуб после зимнего трансферного окна, когда мы сможем его дозаявить.

Из России он вернется на следующей неделе, продолжит тренироваться с «Ботевом» в Пловдиве», – сообщил Расулов.