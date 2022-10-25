В «Ботеве» раскрыли подробности контракта с Прокопом

Медиадиректор «Ботева» Сергей Расулов рассказал о контракте новичка команды Михаила Прокопьева.
«Срок контракта Михаила [Прокопьева] составляет три года. Он будет выступать за клуб после зимнего трансферного окна, когда мы сможем его дозаявить.
Из России он вернется на следующей неделе, продолжит тренироваться с «Ботевом» в Пловдиве», – сообщил Расулов.
- Воспитанник «Зенита» перебрался в Болгарию из «Амкала».
- Прокоп в этом сезоне Кубка России сделал 3 ассиста.
- У «Ботева» российский владелец – Антон Зингаревич.
Источник: ТАСС