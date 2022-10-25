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    Петржела: «Я один из самых успешных тренеров «Зенита» в истории. При мне все было в порядке»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о своей работе в клубе из Петербурга.

    «Считаю ли я себя одним из самых успешных тренеров «Зенита» в истории? Конечно! Это безусловно! Я успешный тренер! Когда я возглавил команду, мы были в середине таблицы, а потом завоевали серебро и выиграли Кубок Премьер-лиги — это очень хорошо! Потом пришел «Газпром» — началась новая эра команды.

    Я однозначно вписал свое имя как в историю российского футбола, так и «Зенита». Когда я был в команде, все было в порядке!» — заявил Петржела.

    • Петржела тренировал «Зенит» с 2003 по 2006-й год.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +595

      somn 27 минут назад

      При Петержеле Зенит звёзд не хватал, но играли весело, с охотой.

      0
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      Рейтинг: +9509

      САДЫЧОК 57 минут назад

      Да- успешный !
      Но Не тренировал команду - а всё время спал в кабинете , после ночных посиделок в казино ! Петрежеле повезло , что у него был Боровичка !

      0
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      Рейтинг: +6744

      Беспонтий 1 час назад

      "Я однозначно вписал свое имя как в историю российского футбола, так и «Зенита». Когда я был в команде, все было в порядке!»
      какая милота..)
      от безысходности
      когда ничего не получалось совсем с купленными чехами
      ввёл в состав морозовских питомцев шаву кержа и ещё пятерых
      поймал с их помощью бога за бороду
      и довольный с.бал в казино кинув всё на боровичку
      красавец

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2014

      Bozigit 1 час назад

      И это правда

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      Рейтинг: +4609

      ААМ 1 час назад

      Не он ли говорил, что Зенит не сможет стать ЧР.

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      Рейтинг: +774

      Solist345345 2 часа назад

      В последнее время что-то очень много этого дяденька. Хочет выглядеть большим профессионалом и экспертом, а попахивает маразмом. Ну или решил попиариться на старости лет на клубе.

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