Петржела: «Я один из самых успешных тренеров «Зенита» в истории. При мне все было в порядке»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о своей работе в клубе из Петербурга.

«Считаю ли я себя одним из самых успешных тренеров «Зенита» в истории? Конечно! Это безусловно! Я успешный тренер! Когда я возглавил команду, мы были в середине таблицы, а потом завоевали серебро и выиграли Кубок Премьер-лиги — это очень хорошо! Потом пришел «Газпром» — началась новая эра команды.

Я однозначно вписал свое имя как в историю российского футбола, так и «Зенита». Когда я был в команде, все было в порядке!» — заявил Петржела.