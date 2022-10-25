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  • Петржела: «Я один из самых успешных тренеров «Зенита» в истории. При мне все было в порядке»

Петржела: «Я один из самых успешных тренеров «Зенита» в истории. При мне все было в порядке»

25 октября 2022, 12:53
6

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о своей работе в клубе из Петербурга.

«Считаю ли я себя одним из самых успешных тренеров «Зенита» в истории? Конечно! Это безусловно! Я успешный тренер! Когда я возглавил команду, мы были в середине таблицы, а потом завоевали серебро и выиграли Кубок Премьер-лиги — это очень хорошо! Потом пришел «Газпром» — началась новая эра команды.

Я однозначно вписал свое имя как в историю российского футбола, так и «Зенита». Когда я был в команде, все было в порядке!» — заявил Петржела.

  • Петржела тренировал «Зенит» с 2003 по 2006-й год.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Петржела Властимил
Комментарии (6)
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Solist345345
1666691815
В последнее время что-то очень много этого дяденька. Хочет выглядеть большим профессионалом и экспертом, а попахивает маразмом. Ну или решил попиариться на старости лет на клубе.
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ААМ
1666695372
Не он ли говорил, что Зенит не сможет стать ЧР.
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Bozigit
1666695680
И это правда
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Беспонтий
1666696597
"Я однозначно вписал свое имя как в историю российского футбола, так и «Зенита». Когда я был в команде, все было в порядке!» какая милота..) от безысходности когда ничего не получалось совсем с купленными чехами ввёл в состав морозовских питомцев шаву кержа и ещё пятерых поймал с их помощью бога за бороду и довольный с.бал в казино кинув всё на боровичку красавец
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САДЫЧОК
1666697065
Да- успешный ! Но Не тренировал команду - а всё время спал в кабинете , после ночных посиделок в казино ! Петрежеле повезло , что у него был Боровичка !
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somn
1666698841
При Петержеле Зенит звёзд не хватал, но играли весело, с охотой.
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