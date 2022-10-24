Стало известно, на каких условиях «МЮ» готов отпустить Роналду

«Манчестер Юнайтед» не рассчитывает заработать на продаже нападающего Криштиану Роналду.

Клуб готов расторгнуть контракт с 37-летним футболистом и отпустить его бесплатно.

При этом прекращение сотрудничества должно быть по взаимному согласию, то есть без выплаты компенсации.