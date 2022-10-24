Стало известно, на каких условиях «МЮ» готов отпустить Роналду

«Манчестер Юнайтед» не рассчитывает заработать на продаже нападающего Криштиану Роналду.
Клуб готов расторгнуть контракт с 37-летним футболистом и отпустить его бесплатно.
При этом прекращение сотрудничества должно быть по взаимному согласию, то есть без выплаты компенсации.
- В этом сезоне Роналду забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
- Контракт португальца с «МЮ» истекает летом.
- На выходных форвард пропустил игру с «Челси» из-за отстранения по решению главного тренера Эрика тен Хага.
Источник: The Athletic