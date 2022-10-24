КДК не будет наказывать игрока «Пари НН» за слова про «*** клоунов» после удаления в матче РПЛ

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет не будет рассматривать слова полузащитника «Пари НН» Никиты Каккоева после удаления в компенсированное время в матче с «Краснодаром».

Уходя в раздевалку, Каккоев сказал: «Клоуны, *** [блин], *** [долбаные]».

«С чего вы взяли, что это высказывание было направлено в сторону судей? В данной записи вряд ли можно установить адресность этого выражения. Пока мы этот эпизод рассматривать не будем», – сказал Григорьянц.