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    КДК не будет наказывать игрока «Пари НН» за слова про «*** клоунов» после удаления в матче РПЛ

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет не будет рассматривать слова полузащитника «Пари НН» Никиты Каккоева после удаления в компенсированное время в матче с «Краснодаром».

    Уходя в раздевалку, Каккоев сказал: «Клоуны, *** [блин], *** [долбаные]».

    «С чего вы взяли, что это высказывание было направлено в сторону судей? В данной записи вряд ли можно установить адресность этого выражения. Пока мы этот эпизод рассматривать не будем», – сказал Григорьянц.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2137

      kvm 56 минут назад

      Купите ему ещё пирожок за это...

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