В «Пари НН» недовольны судейством Казарцева в игре с «Краснодаром»

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов раскритиковал работу арбитров, обслуживавших матч 14-го тура РПЛ против «Краснодара».

Главным судьей был Василий Казарцев.

Нижегородцы потерпели домашнее поражение со счетом 0:2.

Команда завершала игру вдевятером.

«Уважительно отношусь к арбитру Казарцеву, однако было много спорных решений.

Что касается подачи заявления в ЭСК по эпизодам в этих матчах, это решение будет принимать генеральный директор нашего клуба.

Решения арбитра сегодня были запоздалые и неоднозначные. Не была показана вторая желтая карточка игроку «Краснодара» Волкову.

После момента был назначен штрафной, карточки не было, а тренер «быков» сразу поменял этого футболиста.

Кордобе не были показаны карточки на первых минутах, а во втором тайме был придуман штрафной, где колумбиец наступил на ногу нашему игроку. Тоже надо было показывать карточку.

Решения странные и непонятные. Все было с большими паузами, из-за чего команды и трибуны завелись.

К сожалению, не понимаю, какие факторы повлияли на такое судейство. Мне об этом судить сложно.

Мы обсудим сегодняшнее судейство внутри нашего клуба. Решение, снова повторюсь, за нашим генеральным директором», – заявил Кудряшов.