Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В «Пари НН» недовольны судейством Казарцева в игре с «Краснодаром»

В «Пари НН» недовольны судейством Казарцева в игре с «Краснодаром»

22 октября 2022, 16:59
1

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов раскритиковал работу арбитров, обслуживавших матч 14-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Уважительно отношусь к арбитру Казарцеву, однако было много спорных решений.

Что касается подачи заявления в ЭСК по эпизодам в этих матчах, это решение будет принимать генеральный директор нашего клуба.

Решения арбитра сегодня были запоздалые и неоднозначные. Не была показана вторая желтая карточка игроку «Краснодара» Волкову.

После момента был назначен штрафной, карточки не было, а тренер «быков» сразу поменял этого футболиста.

Кордобе не были показаны карточки на первых минутах, а во втором тайме был придуман штрафной, где колумбиец наступил на ногу нашему игроку. Тоже надо было показывать карточку.

Решения странные и непонятные. Все было с большими паузами, из-за чего команды и трибуны завелись.

К сожалению, не понимаю, какие факторы повлияли на такое судейство. Мне об этом судить сложно.

Мы обсудим сегодняшнее судейство внутри нашего клуба. Решение, снова повторюсь, за нашим генеральным директором», – заявил Кудряшов.

Еще по теме:
КДК не будет наказывать игрока «Пари НН» за слова про «*** клоунов» после удаления в матче РПЛ 1
«Пари НН» обратится в ЭСК РФС по 11 эпизодам матча с «Краснодаром» 1
РПЛ. «Краснодар» победил «Пари НН», но остался на пятом месте 8
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Краснодар Казарцев Василий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R-W_warrior
1666452162
Интересно будет посмотреть "разбор полëтов". Я так понял -2 удаления у Нижнего, одно у Факела ,и это только первые матчи тура.
Ответить
Главные новости
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе «о, Путин»
18:18
3
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
17:49
4
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
17:31
1
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
1
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
16:41
2
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
16:29
8
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
5
ВидеоСлуцкому и Дзагоеву подарили квартиры в Таджикистане
15:59
8
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
7
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Все новости
Все новости
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
19:00
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника из Узбекистана
18:51
Прогноз Пономарева на матч «Зенит» – ЦСКА: «У меня какое-то тревожное чувство»
18:43
2
Губерниев ответил, спасет ли Мостовой «Локомотив»
17:58
2
«Рубин» намерен избавиться от двух российских защитников
17:43
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно»
17:19
1
ВидеоМостовой обратился к болельщикам «Локомотива»
16:56
2
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
16:29
8
ЦСКА отдаст Шуманского во вторую аренду подряд
16:22
1
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
5
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
7
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
15:25
Губерниев оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ
14:44
1
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
3
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
1
«Оренбург» продлил легионера, избивавшего девушку и ее мать, заставшую его с пятью проститутками
13:55
9
Решение КДК по Дивееву
13:35
22
Бубнов осудил Дивеева за его поступок
13:33
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
6
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
13:12
Прогноз Радимова на дерби «Динамо» – «Спартак»
12:58
1
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
12:43
8
Определен ключевой игрок «Спартака»
12:25
2
Расширенный состав сборной России на осенний сбор
12:09
17
Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:54
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:52
Где смотреть матч «Ростов» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:50
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+