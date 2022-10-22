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    В «Пари НН» недовольны судейством Казарцева в игре с «Краснодаром»

    Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов раскритиковал работу арбитров, обслуживавших матч 14-го тура РПЛ против «Краснодара».

    «Уважительно отношусь к арбитру Казарцеву, однако было много спорных решений.

    Что касается подачи заявления в ЭСК по эпизодам в этих матчах, это решение будет принимать генеральный директор нашего клуба.

    Решения арбитра сегодня были запоздалые и неоднозначные. Не была показана вторая желтая карточка игроку «Краснодара» Волкову.

    После момента был назначен штрафной, карточки не было, а тренер «быков» сразу поменял этого футболиста.

    Кордобе не были показаны карточки на первых минутах, а во втором тайме был придуман штрафной, где колумбиец наступил на ногу нашему игроку. Тоже надо было показывать карточку.

    Решения странные и непонятные. Все было с большими паузами, из-за чего команды и трибуны завелись.

    К сожалению, не понимаю, какие факторы повлияли на такое судейство. Мне об этом судить сложно.

    Мы обсудим сегодняшнее судейство внутри нашего клуба. Решение, снова повторюсь, за нашим генеральным директором», – заявил Кудряшов.

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    Источник: Sport24

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