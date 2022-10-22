РПЛ. «Краснодар» победил «Пари НН», но остался на пятом месте

В 14-м туре чемпионата России «Краснодар» в гостях обыграл «Пари НН» – 2:0.

Победу южанам принесли голы Ильзата Ахметова и Джона Кордобы.

Нижегородцы завершали матч вдевятером после удалений Мамаду Майга и Никиты Каккоева.

«Краснодар» и «Пари НН» не изменили свое положение в таблице РПЛ – пятое и 11-е место соответственно.

Россия. РПЛ. 14-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – Краснодар – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Ахметов, 17; 0:2 – Кордоба, 90+7.

Удаления: Майга, 48; Каккоев, 90+2 – нет.

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