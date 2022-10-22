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    РПЛ. «Краснодар» победил «Пари НН», но остался на пятом месте

    В 14-м туре чемпионата России «Краснодар» в гостях обыграл «Пари НН» – 2:0.

    Победу южанам принесли голы Ильзата Ахметова и Джона Кордобы.

    Нижегородцы завершали матч вдевятером после удалений Мамаду Майга и Никиты Каккоева.

    «Краснодар» и «Пари НН» не изменили свое положение в таблице РПЛ – пятое и 11-е место соответственно.

    Россия. РПЛ. 14-й тур

    Пари НН (Нижний Новгород) – Краснодар – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ахметов, 17; 0:2 – Кордоба, 90+7.

    Удаления: Майга, 48; Каккоев, 90+2 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4571

      ААМ 1 час назад

      Рад за быков. Но играли они плохо.

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      Рейтинг: +7141

      владимир миронов 1 час назад

      Иногда радуют ребята,спасибо за это.Пора-бы и почаще это делать.

      0
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      Рейтинг: +1383

      Дубина 1 час назад

      Позор газпрому за такое судейство!!!

      0
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      Рейтинг: -49

      diamondfan 1 час назад

      Тренера НН на вилы!

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      Рейтинг: +2576

      волчарик 1 час назад

      Краснодар с победой над букмекерами.

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      Ответить
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      Рейтинг: +17031

      ilichkadr 1 час назад

      Быки закрепились на 5-ой строчке.

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