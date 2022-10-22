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  • РПЛ. «Краснодар» победил «Пари НН», но остался на пятом месте

РПЛ. «Краснодар» победил «Пари НН», но остался на пятом месте

22 октября 2022, 15:58
8

В 14-м туре чемпионата России «Краснодар» в гостях обыграл «Пари НН» – 2:0.

Победу южанам принесли голы Ильзата Ахметова и Джона Кордобы.

Нижегородцы завершали матч вдевятером после удалений Мамаду Майга и Никиты Каккоева.

«Краснодар» и «Пари НН» не изменили свое положение в таблице РПЛ – пятое и 11-е место соответственно.

Россия. РПЛ. 14-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – Краснодар – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Ахметов, 17; 0:2 – Кордоба, 90+7.

Удаления: Майга, 48; Каккоев, 90+2 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Краснодар
Комментарии (8)
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ilichkadr
1666443541
Быки закрепились на 5-ой строчке.
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волчарик
1666443894
Краснодар с победой над букмекерами.
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владимир миронов
1666445313
Иногда радуют ребята,спасибо за это.Пора-бы и почаще это делать.
Ответить
ААМ
1666445695
Рад за быков. Но играли они плохо.
Ответить
portero
1666456768
Три очка хорошо, помогло удаление....
Ответить
portero
1666456860
Да и победу принес гол Ахметова....
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zigbert
1666463972
Краснодар с победой! Сафонов на этот раз сыграл надежно. Удаления Пари НН повлияли на игру команды не хватило еще Калинского и Гоцука.
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Январь 59
1666511600
Три очка -конечно хороший результат, но качество игры ну никак не радует. Будь бы на то моя воля, я бы вернул Кононова.
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