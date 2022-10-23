Зарема: «Абаскаль сделал непредсказуемый «Спартак»

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась впечатлениями от победы команды в матче 14-го тура РПЛ против «Химок» (5:0).

«Гильермо Абаскаль сделал непредсказуемый «Спартак» – трансформер. Максимально атакующий.

Павел Маслов прошел длинный пусть восстановления и, наконец, забил в ворота противника! Скорее бы вернулись все травмированные, чтобы было больше всевозможных вариаций состава», – сказала Салихова.