Зарема: «Абаскаль сделал непредсказуемый «Спартак»

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась впечатлениями от победы команды в матче 14-го тура РПЛ против «Химок» (5:0).
«Гильермо Абаскаль сделал непредсказуемый «Спартак» – трансформер. Максимально атакующий.
Павел Маслов прошел длинный пусть восстановления и, наконец, забил в ворота противника! Скорее бы вернулись все травмированные, чтобы было больше всевозможных вариаций состава», – сказала Салихова.
- «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 4 очка.
- Абаскаль принял команду летом.
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»