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Зарема: «Абаскаль сделал непредсказуемый «Спартак»

23 октября 2022, 21:41
2

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась впечатлениями от победы команды в матче 14-го тура РПЛ против «Химок» (5:0).

«Гильермо Абаскаль сделал непредсказуемый «Спартак» – трансформер. Максимально атакующий.

Павел Маслов прошел длинный пусть восстановления и, наконец, забил в ворота противника! Скорее бы вернулись все травмированные, чтобы было больше всевозможных вариаций состава», – сказала Салихова.

  • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 4 очка.
  • Абаскаль принял команду летом.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Абаскаль Гильермо Салихова Зарема
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1666551057
Ничего он полка не сделал. Но мечтать, говорят, не вредно.
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moskowcity-petrv
1666552185
Ага,можно подумать,раньше он был предсказуемый.скорее более стабильный, но это покажет время
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