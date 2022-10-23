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    Зарема: «Абаскаль сделал непредсказуемый «Спартак»

    Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась впечатлениями от победы команды в матче 14-го тура РПЛ против «Химок» (5:0).

    «Гильермо Абаскаль сделал непредсказуемый «Спартак» – трансформер. Максимально атакующий.

    Павел Маслов прошел длинный пусть восстановления и, наконец, забил в ворота противника! Скорее бы вернулись все травмированные, чтобы было больше всевозможных вариаций состава», – сказала Салихова.

    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 4 очка.
    • Абаскаль принял команду летом.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1326

      moskowcity-petrv 24 минуты назад

      Ага,можно подумать,раньше он был предсказуемый.скорее более стабильный, но это покажет время

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      Рейтинг: +23387

      DOCTOR PENALTY 42 минуты назад

      Ничего он полка не сделал. Но мечтать, говорят, не вредно.

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