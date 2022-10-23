Аршавин, Быстров провели урок футбола для школьников Нижнекамска

Бывшие футболисты сборной России провели мастер-класс для школьников Татарстана.
«Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Руслан Пименов провели «Урок футбола» для 300 детей в Нижнекамске.
Амбассадоры РФС научили школьников интересным игровым упражнениям и сыграли с ними в футбол. Также легенды дали мальчикам и девочкам несколько экологических советов», – написал РФС.
- Аршавин, Быстров – бронзовые призеры Евро-2008.
- Оба брали РПЛ с «Зенитом».
- Сейчас они работают экспертами на «Матч ТВ».
Источник: Бомбардир.ру