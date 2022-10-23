Аршавин, Быстров провели урок футбола для школьников Нижнекамска

Бывшие футболисты сборной России провели мастер-класс для школьников Татарстана.

«Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Руслан Пименов провели «Урок футбола» для 300 детей в Нижнекамске.

Амбассадоры РФС научили школьников интересным игровым упражнениям и сыграли с ними в футбол. Также легенды дали мальчикам и девочкам несколько экологических советов», – написал РФС.