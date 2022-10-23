«Лучший игрок чемпионата Кипра». Кураньи дал совет Кокорину

Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи дал совет выступающему за кипрский «Арис» Александру Кокорину.
«Кокорин – лучший игрок лиги Кипра на данный момент.
Стоит ли ему возвращаться в «Фиорентину»? Нет, ему не нужно этого делать. Думаю, «Арис» сделает все, чтобы удержать Александра в клубе», – сказал немец.
- Кураньи был одним из организаторов аренды Кокорина в «Арис».
- 31-летний Кокорин отыграл 6 матчей в составе кипрского клуба, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.
- Кокорин должен вернуться в «Фиорентину» летом.
Источник: Sport24