«Лучший игрок чемпионата Кипра». Кураньи дал совет Кокорину

Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи дал совет выступающему за кипрский «Арис» Александру Кокорину.

«Кокорин – лучший игрок лиги Кипра на данный момент.

Стоит ли ему возвращаться в «Фиорентину»? Нет, ему не нужно этого делать. Думаю, «Арис» сделает все, чтобы удержать Александра в клубе», – сказал немец.