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    «Лучший игрок чемпионата Кипра». Кураньи дал совет Кокорину

    Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи дал совет выступающему за кипрский «Арис» Александру Кокорину.

    «Кокорин – лучший игрок лиги Кипра на данный момент.

    Стоит ли ему возвращаться в «Фиорентину»? Нет, ему не нужно этого делать. Думаю, «Арис» сделает все, чтобы удержать Александра в клубе», – сказал немец.

    • Кураньи был одним из организаторов аренды Кокорина в «Арис».
    • 31-летний Кокорин отыграл 6 матчей в составе кипрского клуба, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.
    • Кокорин должен вернуться в «Фиорентину» летом.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +243

      komarinskiy 5 минут назад

      Лучше быть первым на деревне, чем вторым в городе

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