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    Нагорных: «Состав «Локомотива» способен решать серьезные задачи»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поговорил о будущем клуба.

    – А какая будет новая стратегия клуба? Она есть?

    – Она есть. Впереди очень много работы. Не забегайте сейчас впереди. Все в свое время клуб объявит. Мы соберем пресс‑конференцию, и все узнаете.

    – Когда ее ждать?

    – Когда мы будем готовы.

    – Какие у вас впечатления по игре?

    – Еще нужно работать во всех направлениях.

    – На что способен этот состав?

    – Состав способен решать серьезные задачи. Но он должен быть готов к этому.

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    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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