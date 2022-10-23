Нагорных: «Состав «Локомотива» способен решать серьезные задачи»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поговорил о будущем клуба.

– А какая будет новая стратегия клуба? Она есть?

– Она есть. Впереди очень много работы. Не забегайте сейчас впереди. Все в свое время клуб объявит. Мы соберем пресс‑конференцию, и все узнаете.

– Когда ее ждать?

– Когда мы будем готовы.

– Какие у вас впечатления по игре?

– Еще нужно работать во всех направлениях.

– На что способен этот состав?

– Состав способен решать серьезные задачи. Но он должен быть готов к этому.