Нагорных: «Состав «Локомотива» способен решать серьезные задачи»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поговорил о будущем клуба.
– А какая будет новая стратегия клуба? Она есть?
– Она есть. Впереди очень много работы. Не забегайте сейчас впереди. Все в свое время клуб объявит. Мы соберем пресс‑конференцию, и все узнаете.
– Когда ее ждать?
– Когда мы будем готовы.
– Какие у вас впечатления по игре?
– Еще нужно работать во всех направлениях.
– На что способен этот состав?
– Состав способен решать серьезные задачи. Но он должен быть готов к этому.
- В 14-м туре РПЛ «Локомотив» проиграл «Динамо» (1:3).
- «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.
- Команду вскоре должен возглавить Михаил Галактионов.
Источник: телеграм-канал Василия Конова