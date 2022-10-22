Сестра Роналду сравнила его с Иисусом Христом

Эльма Авейру, сестра форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, оставил пост, посвященный брату.

«Мой брат, мой мальчик, мой боец. Ушел из дома со слезами и болью, которую знают только близкие люди. Построил замок из камней. Эти камни – это грешники, судьи, враги, не построившие и трети того, что построил мой брат.

В Библии сказано: «Его [Иисуса Христа] вы пригвоздили к кресту и убили», – написала Авейру в социальной сети.