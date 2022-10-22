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    Сестра Роналду сравнила его с Иисусом Христом

    Эльма Авейру, сестра форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, оставил пост, посвященный брату.

    «Мой брат, мой мальчик, мой боец. Ушел из дома со слезами и болью, которую знают только близкие люди. Построил замок из камней. Эти камни – это грешники, судьи, враги, не построившие и трети того, что построил мой брат.

    В Библии сказано: «Его [Иисуса Христа] вы пригвоздили к кресту и убили», – написала Авейру в социальной сети.

    • В этом сезоне Роналду забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
    • Сейчас он отстранен от тренировок с основой за отказ выходить на замену в игре с «Тоттенхэмом» (2:0) в среду.
    • Летом футболист хотел сменить клуб, чтобы играть в Лиге чемпионов.

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    Источник: Бомбардир.ру

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