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    «Манчестер Юнайтед» готов отпустить Роналду бесплатно. Им никто не интересуется

    «Манчестер Юнайтед» осознает, что другие клубы не интересуются форвардом Криштиану Роналду. Поэтому англичане готовы бесплатно отпустить игрока из команды.

    Клубы отказываются от Роналду из-за его высокой зарплаты. По этой причине португалец никуда не ушел летом.

    «МЮ» надеется на результативную игру Роналду на ЧМ-2022, что привлекло бы интерес к футболисту. Также клуб готов отпустить игрока зимой в аренду.

    • В этом сезоне Роналду забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
    • Сейчас он отстранен от тренировок с основой за отказ выходить на замену в игре с «Тоттенхэмом» (2:0) в среду.
    • Летом футболист хотел сменить клуб, чтобы играть в Лиге чемпионов.

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    Источник: ESPN

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