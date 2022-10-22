Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Футболист должен быть нахалом. Нельзя быть в футболе добрым». Кавазашвили – о поступке Зобнина

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал поступок полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

    • Зобнин увидел лежащего футболиста и перестал бороться за мяч. Однако соперник Милан Гайич продолжил атаку ЦСКА, которая стала голевой.

    «Нельзя надеяться на культуру участников футбольного матча. Футболист до последней секунды должен быть на поле нахалом. Не прощая ничего.

    Не говорю, что бить по ногам, убивать. Нет. Бьют только сильных игроков. Но добрым в футболе нельзя быть», – сказал Кавазашвили.

    Новости по теме
    «Чистый идиотизм». Быстров раскритиковал Зобнина за первый гол ЦСКА в дерби 14
    Федотов – о первом голе ЦСКА в дерби: «Что мешало «Спартаку» выбить мяч в аут?» 1
    Первый тренер Зобнина прокомментировал ошибку игрока «Спартака» в дерби с ЦСКА 10
    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:35
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16003

      NewLife 4 минуты назад

      Человек (ведь футболист это человек) должен быть добрым и честным везде и на поле и вне. Инцидент с Зобниным показал, что он сторонник fair play - это хорошо, а также, что он лопух - это плохо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1474

      koli4ka 1 час назад

      дедушка явно деменцией чуток, лет двадцать как страдает

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11