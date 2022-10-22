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  • «Футболист должен быть нахалом. Нельзя быть в футболе добрым». Кавазашвили – о поступке Зобнина

«Футболист должен быть нахалом. Нельзя быть в футболе добрым». Кавазашвили – о поступке Зобнина

22 октября 2022, 15:35
7

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал поступок полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

  • Зобнин увидел лежащего футболиста и перестал бороться за мяч. Однако соперник Милан Гайич продолжил атаку ЦСКА, которая стала голевой.

«Нельзя надеяться на культуру участников футбольного матча. Футболист до последней секунды должен быть на поле нахалом. Не прощая ничего.

Не говорю, что бить по ногам, убивать. Нет. Бьют только сильных игроков. Но добрым в футболе нельзя быть», – сказал Кавазашвили.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Зобнин Роман Кавазашвили Анзор
Комментарии (7)
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koli4ka
1666444755
дедушка явно деменцией чуток, лет двадцать как страдает
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NewLife
1666450114
Человек (ведь футболист это человек) должен быть добрым и честным везде и на поле и вне. Инцидент с Зобниным показал, что он сторонник fair play - это хорошо, а также, что он лопух - это плохо.
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Красногвардейчик
1666454544
Зобнин не добрый....он до конца с мячом шёл, и только потеряв мяч, начал в благородство играть. Был бы добрым, выбил сразу
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alefreddy
1666457474
поезд ушел чего про это тарахтеть
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zigbert
1666465012
Надо просто быть внимательным и доигрывать эпизод до свистка судьи. Нахальство здесь ни при чем.
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ВасяК
1666467914
А помнят,по поступкам!!!
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aaaaahhhh
1666468669
быть добрым уже давно не модно.
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