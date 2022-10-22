«Футболист должен быть нахалом. Нельзя быть в футболе добрым». Кавазашвили – о поступке Зобнина

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал поступок полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

Зобнин увидел лежащего футболиста и перестал бороться за мяч. Однако соперник Милан Гайич продолжил атаку ЦСКА, которая стала голевой.

«Нельзя надеяться на культуру участников футбольного матча. Футболист до последней секунды должен быть на поле нахалом. Не прощая ничего.

Не говорю, что бить по ногам, убивать. Нет. Бьют только сильных игроков. Но добрым в футболе нельзя быть», – сказал Кавазашвили.