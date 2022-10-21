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    «У него раздутое эго». Пети – о Роналду

    Бывший игрок сборной Франции Эммануэль Пети прокомментировал демарш форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Португалец на этой неделе отказался выходить на замену в матче АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0).

    «Такой конец карьеры не делает Роналду чести. Он утомляет партнеров, фанатов. Команда больше не хочет присутствия Криштиану в раздевалке.

    Роналду слишком эгоистичен. Его эго раздуто. Однако его понизили в статусе, он на спаде», – сказал Пети.

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    Источник: RMC Sport

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    21.10.2022 22:45
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