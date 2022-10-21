«У него раздутое эго». Пети – о Роналду

Бывший игрок сборной Франции Эммануэль Пети прокомментировал демарш форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Португалец на этой неделе отказался выходить на замену в матче АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0).
«Такой конец карьеры не делает Роналду чести. Он утомляет партнеров, фанатов. Команда больше не хочет присутствия Криштиану в раздевалке.
Роналду слишком эгоистичен. Его эго раздуто. Однако его понизили в статусе, он на спаде», – сказал Пети.
- Роналду не включили в заявку на матч с «Челси» и отстранили от тренировок в общей группе.
- Также Роналду грозит крупный штраф.
- Роналду летом пытался покинуть «МЮ».
Источник: RMC Sport