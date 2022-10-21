Муту рассказал, как Златан выталкивал игрока «Ювентуса» в окно

Бывший форвард «Ювентуса» Адриан Муту рассказал, как его экс-партнер Златан Ибрагимович шутил над одноклубником Мануэле Блази.

«Блази шел по коридору. Ибрагимович взял его и потащил к окну, потом высунул туда и держал его за окном. Держал едва ли не за ноги. Блази кричал, а я держал Златана.

Когда Златан вернул Блази в здание, тот расплакался и сказал: «У тебя проблемы с головой? Что это розыгрыш?» – рассказал Муту.