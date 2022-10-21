«Зенит» не собирается возвращать Азмуна. Атаку не будут усиливать до лета (Bobsoccer)

Нападающий «Байера» Сердар Азмун не входит в планы «Зенита».

«Информация о том, что «Зенит» рассматривает вариант с возвращением Сердара Азмуна, не соответствует действительности.

В петербургском клубе не поднимается вопрос ни об арендном соглашении с «Байером», ни об обратном выкупе контакта. Как минимум до лета «Зенит» не намерен усиливать линию атаки, в том числе посредством приглашения Азмуна», – сообщил корреспондент Bobsoccer Алексей Андрианов.