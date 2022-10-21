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    «Зенит» не собирается возвращать Азмуна. Атаку не будут усиливать до лета (Bobsoccer)

    Нападающий «Байера» Сердар Азмун не входит в планы «Зенита».

    «Информация о том, что «Зенит» рассматривает вариант с возвращением Сердара Азмуна, не соответствует действительности.

    В петербургском клубе не поднимается вопрос ни об арендном соглашении с «Байером», ни об обратном выкупе контакта. Как минимум до лета «Зенит» не намерен усиливать линию атаки, в том числе посредством приглашения Азмуна», – сообщил корреспондент Bobsoccer Алексей Андрианов.

    • Азмун играл в России с 2013 по 2021 год.
    • В январе иранец перешел в «Байер» из «Зенита» за 2,5 миллиона евро.
    • У него нет голов в 11 матчах этого сезона.

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    Источник: Bobsoccer

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +314

      Номэд 9 минут назад

      Какал он уже на бмжарню с колокольни...

      0
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      Рейтинг: +479

      Лицом_на_клаве 28 минут назад

      Сердар выбрал свой путь сам. Его никто насильно не выгонял. Сам захотел в Европу. Теперь кушай, что дают. Гыгыгы

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      Рейтинг: +17250

      paracetamol 34 минуты назад

      Все правильно. Атака нормальная для РПЛ, а ЕК нет. Нужно усиливать взаимодействие в атаке, а для этого нужен другой тренер. Я бы Кержа предложил!

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      Рейтинг: +686

      SLADE2019 1 час назад

      На очередного южноамериканца видимо ***** настроились, что Азмуна не желают возвращать. Интересно будет узнать на кого.

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      Рейтинг: +3208

      acor94 > SLADE2019 56 минут назад

      Альберто вернут, всё очевидно!

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      Рейтинг: +686

      SLADE2019 > acor94 41 минуту назад

      Если так, тогда не особо интересно.

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      Рейтинг: +17250

      paracetamol > SLADE2019 33 минуты назад

      Азмун старый, а без Зюбы - нулевой!

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