«Зенит» не собирается возвращать Азмуна. Атаку не будут усиливать до лета (Bobsoccer)

Нападающий «Байера» Сердар Азмун не входит в планы «Зенита».
«Информация о том, что «Зенит» рассматривает вариант с возвращением Сердара Азмуна, не соответствует действительности.
В петербургском клубе не поднимается вопрос ни об арендном соглашении с «Байером», ни об обратном выкупе контакта. Как минимум до лета «Зенит» не намерен усиливать линию атаки, в том числе посредством приглашения Азмуна», – сообщил корреспондент Bobsoccer Алексей Андрианов.
- Азмун играл в России с 2013 по 2021 год.
- В январе иранец перешел в «Байер» из «Зенита» за 2,5 миллиона евро.
- У него нет голов в 11 матчах этого сезона.
Источник: Bobsoccer