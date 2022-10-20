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    Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал поражение от «Зенита» в Кубке России

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги проигранного кубкового матча против «Зенита».

    • Самарцы на выезде уступили со счетом 1:2.
    • Команды сравнялись по очкам в группе Кубка.

    «Матч, который мы могли проиграть и с более крупным счетом. В конце у нас был момент даже сравнять, создали определенное давление в конце.

    Но в целом в первом тайме действительно мы не очень активны были, соперник был более активным, создавал моменты, может, их было не настолько много, но все-таки достаточно.

    Во втором тайме после второго гола мы стали лучше переходить из обороны в атаку, стали больше создавать моменты, поэтому и забили гол.

    Было еще пару моментов. Но счет мог бы быть крупнее», – сказал Осинькин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.10.2022 23:47
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