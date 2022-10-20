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    Аленичев рассказал о своих отношениях с Дзюбой

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что не разделяет гнев болельщиков в адрес Артема Дзюбы.

    «У болельщиков «Спартака» с ним свои отношения. Прекрасно их понимаю – воспитанник «Спартака» ушел к главному сопернику [»Зениту»].

    Но какое отношение к их позиции имею я? У нас с Артемом всегда был хороший человеческий контакт, и после тех 2:2, когда он сравнял счет, я подошел, обнял его, мы поговорили.

    И сам он вел себя по отношению ко мне так же. Уже когда я тренировал «Енисей» и мы приехали на последнюю игру чемпионата в Санкт-Петербург, он перед игрой подбежал, обнял, спросил, как дела.

    Нашумела история, когда я по просьбе Артема взял его в самолет после матча второго круга, который мы проиграли в Питере 2:5. Никто из игроков не был против.

    Он попросился, я разрешил. На чисто человеческих отношениях. И критику в свой адрес в связи с этим я не понимаю и не принимаю.

    Пусть она останется на совести болельщиков. А я рад был узнать, что, например, Никита Павлович Симонян в этом вопросе на моей стороне. Все знают, что этот человек – образец джентльменства в футболе. И мы с ним мыслим одинаково.

    Скажу так: если бы в момент ухода Дзюбы я был в «Спартаке», то сделал бы все возможное, чтобы он остался. И в атакующих действиях команды сделал бы ставку на него», – сказал Аленичев.

    • Аленичев возглавлял «Спартак» с июня 2015-го по август 2016-го года.
    • Дзюба ушел в «Зенит» летом 2015-го на правах свободного агента.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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