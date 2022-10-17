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  • Стали известны подробности обращения «Спартака» в ЭСК РФС по итогам дерби с ЦСКА

Стали известны подробности обращения «Спартака» в ЭСК РФС по итогам дерби с ЦСКА

17 октября 2022, 20:32
30

Служба коммуникаций РФС раскрыла детали обращения «Спартака» в экспертно-судейскую комиссию.

Клуб по итогам матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА запросил анализ пяти эпизодов.

«Будут изучены момент на 29-й минуте с неназначением пенальти, неудаление с поля имевших желтые карточки защитников ЦСКА Мойзеса (43-я минута) и Виллиана Роши (61-я и 78-я минуты), а также непоказ прямой красной карточки полузащитнику ЦСКА Никите Ермакову (81-я минута)», – сообщили в РФС.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Карасев Сергей
Комментарии (30)
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Красногвардейчик
1666029511
Опять скачет что то....ахаха
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АлексМак
1666031172
...только и могут свинюшки, что жаловаться.
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ySS
1666031875
Формальность, все всё прекрасно понимают. Карась линию поведения выдержал и особых ошибок не допускал
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ScarlettOgusania
1666038948
С Карася давно пора спесь сбить, а Иванова выгнать из судейства, оба работают не профессионально
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alefreddy
1666040555
да были эпизоды которые он проспал и пеналь однозначный
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_Marqella_
1666052145
поросята нытики...
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paracetamol
1666074575
Промеса с Соболем надо было в первые 15 минут удалять!
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Чермындыр
1666080340
А чего свинорылые не запросили анализ эпизодов с желтыми карточками Промесу и Соболеву? Или это другое? Да дельфину если бы так заехали по ноге, как он зарядил Роше, там бы чечик просто умер бы на поле от разрыва голосовых связок
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