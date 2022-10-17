Стали известны подробности обращения «Спартака» в ЭСК РФС по итогам дерби с ЦСКА

Служба коммуникаций РФС раскрыла детали обращения «Спартака» в экспертно-судейскую комиссию.

Клуб по итогам матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА запросил анализ пяти эпизодов.

«Будут изучены момент на 29-й минуте с неназначением пенальти, неудаление с поля имевших желтые карточки защитников ЦСКА Мойзеса (43-я минута) и Виллиана Роши (61-я и 78-я минуты), а также непоказ прямой красной карточки полузащитнику ЦСКА Никите Ермакову (81-я минута)», – сообщили в РФС.