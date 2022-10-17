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    Стали известны подробности обращения «Спартака» в ЭСК РФС по итогам дерби с ЦСКА

    Служба коммуникаций РФС раскрыла детали обращения «Спартака» в экспертно-судейскую комиссию.

    Клуб по итогам матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА запросил анализ пяти эпизодов.

    «Будут изучены момент на 29-й минуте с неназначением пенальти, неудаление с поля имевших желтые карточки защитников ЦСКА Мойзеса (43-я минута) и Виллиана Роши (61-я и 78-я минуты), а также непоказ прямой красной карточки полузащитнику ЦСКА Никите Ермакову (81-я минута)», – сообщили в РФС.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +16026

      Barmaleushka 7 минут назад

      Бл. ни одой ! Ни одной игры , где ничья или поражение , не могут без послематчевых жалоб , нытья , скандалов и пр. провести . НИАДНОЙ .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5597

      afw13 > Barmaleushka 4 минуты назад

      а зачем ты тут про Семака и Зенит пишешь?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5603

      ySS 11 минут назад

      Формальность, все всё прекрасно понимают.
      Карась линию поведения выдержал и особых ошибок не допускал

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +225

      АлексМак 23 минуты назад

      ...только и могут свинюшки, что жаловаться.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +929

      Красногвардейчик 51 минуту назад

      Опять скачет что то....ахаха

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +10532

      R_a_i_n > Красногвардейчик 47 минут назад

      Не уподобляйся Федотову. Не пример он для подражания.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +929

      Красногвардейчик > R_a_i_n 40 минут назад

      Зачем подавать жалобы? Если Карась и косячил, то в обе стороны. Не уподобляйтесь Зареме

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +10532

      R_a_i_n > Красногвардейчик 37 минут назад

      Клуб по итогам матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА запросил анализ пяти эпизодов. Где жалобы? На 81 минуте была краснейшая из краснейших карточек. Остальные моменты были на порядок ниже. ЭСК расскажет все и покажет. Да и вообще при чем тут жалобы и твой коммент про скачет?

      2
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      Рейтинг: +7531

      Томик > Красногвардейчик 24 минуты назад

      Не смешите. Когда Карпов в колено Айртону шипами зарядил, а показал желтую Айртону - тоже было в обе стороны? Эта тварь нам уже много лет серит игры с вашими псевдоармейцами. И ещё имеет наглость заявлять, что не мог же он не поставить пенальти, если он был.

      2
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      Рейтинг: +7531

      Томик > Красногвардейчик 22 минуты назад

      А свисток и штрафной со своей половины поля, когда уже один на один к вратарю выбегали? Тоже в обе стороны? Без желтой, к тому же... Говнарь сраный этот Сережка. Да ещё и на варе Иванов сидел. КАКОЙ ТАМ НАХРЕН МОГ БЫТЬ В ОБЕ СТОРОНЫ???

      2
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      Рейтинг: +3404

      aaaaahhhh > Красногвардейчик 16 минут назад

      чего тебе то до Заремы, сам на ее место метил?:)))

      2
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      Рейтинг: +6780

      Semenycch 57 минут назад

      Ну как можно уважать парнокопытных? На это способны только Шариковы!

      3
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      Рейтинг: +15873

      NewLife > Semenycch 52 минуты назад

      Видно, что у тебя питомник шариковых.

      2
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      Рейтинг: +10532

      R_a_i_n > Semenycch 52 минуты назад

      Что за шваль немытая оставляет комменты на ветках Спартака? Не в курсе?? Вонь стоит неимоверная!

      4
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      Рейтинг: +34

      Клон Лосяша > R_a_i_n 4 минуты назад

      Свинарником прёт...

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