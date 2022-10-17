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    Кокорин заявил, что планирует завершить карьеру в 39 лет

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказался о своем будущем.

    «Я планирую играть до 39 лет. Где? Ну как я могу ответить на этот вопрос. Хочу доказать в Италии, потому что я могу там играть. Я это знаю – мне нужно только доверие тренера и руководства.

    Сейчас «Фиорентина» играет не очень, потому что меня нет, я талисман команды», — сказал Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну.

    • В конце августа «Арис» арендовал россиянина у «Фиорентины».
    • В составе кипрской команды форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7628

      nik55 1 час назад

      а до 45 слабо

      0
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      Рейтинг: +281

      Cнег 2 часа назад

      Cлабак ты,Саня, заканчивай молча, иначе тонны помоев обрушатся на тебя...

      0
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      Рейтинг: +8011

      vladik12 > Cнег 2 часа назад

      Как будто ему не пох.

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