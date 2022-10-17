Кокорин заявил, что планирует завершить карьеру в 39 лет

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказался о своем будущем.

«Я планирую играть до 39 лет. Где? Ну как я могу ответить на этот вопрос. Хочу доказать в Италии, потому что я могу там играть. Я это знаю – мне нужно только доверие тренера и руководства.

Сейчас «Фиорентина» играет не очень, потому что меня нет, я талисман команды», — сказал Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну.