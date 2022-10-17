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Кокорин объяснил, почему не играл в «Фиорентине»

17 октября 2022, 17:36
2

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин объяснил, почему получал мало игровой практики в «Фиорентине».

— Давай вернемся к твоей карьере во Флоренции. Что ты там делал?

— Хороший вопрос. В конечном итоге, прекрасно жил, параллельно занимался — как на работу ходил. Четыре месяца, четыре тренера, первые травмы, тоже штуки четыре, наверное, подряд. Были одни тренеры, которые меня покупали, но в итоге я травмировался. Когда пришел новый тренер, который меня не ждал, они взяли новых игроков.

Если бы я понимал, что я неконкурентоспособный и не могу играть, вопросов бы не было. Но я могу играть, а тренерский штаб говорит, что я в хорошей форме… Я примерно понимаю, почему это случилось. В один момент, когда на меня надеялись, я не играл из-за травм.

Дальше естественно я ждал своего шанса. Но они купили футболистов, у которых, по-моему мнению, мягко говоря, тоже не получилось.

— У тебя были конфликты в «Фиорентине»?

— Ни одного.

— Потому что я слышал, что тебя не собирались включать в заявку на сезон.

— Скорее всего, так и было бы. А так ни одного конфликта. Я не могу много рассказывать, я принадлежу «Фиорентине». Скорее всего, я буду туда возвращаться. Единственное, было непонимание, когда ко мне подходят и говорят, что я в хорошей форме.

Я понимаю по тренировкам с тем же Душаном [Влаховичем] и другими ребятами, что могу играть. Для меня главной оценкой была оценка ребят, которые играли в топовых клубах и говорили: «Для нас загадка, почему так [выходит, что ты не играешь]».

Я не такой футболист, который придет к руководству выкручивать руки, задавать вопросы. У меня есть контракт, я взрослый парень. Если они считают, что для клуба это нормальная ситуация, что я не играю, что я не могу даже уйти спокойно… Мне тяжело ответить.

У меня есть контракт, где черным по белому прописано, что я делаю. Я должен приходить и тренироваться.

  • В конце августа «Арис» арендовал россиянина у «Фиорентины».
  • В составе кипрской команды форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах.

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Источник: Sport24
Италия. Серия А Фиорентина Арис Кокорин Александр
Комментарии (2)
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гууд
1666019044
Что ты там делал? Хороший вопрос...
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3meeeD
1666019145
Да что объяснять то ,все мы видели,почему ты не играл
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