Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Кокорин – о дебюте в Серии А: «Должен радоваться, а мне было вообще насрать»

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин, принадлежащий «Фиорентине», рассказал о дебюте за итальянский клуб в Серии А.

    «Самое обидное было – момент с «Интером». Я дебютировал. Выходил с травмой уже. Об этом никто не знал.

    Я выхожу, должен радоваться дебюту в Серии А, а у меня уже надрыв задней был. Я выхожу, а мне вообще насрать. Все думают, волнуюсь я или нет. А мне вообще похер.

    Я понимаю, что это ужас. Вроде я должен радоваться и носиться с мячом, но я не могу ничего сделать. А потом все считали, что я отдал 7 пасов. Ну, какая-то херня была», – сказал Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну.

    • В конце августа «Арис» арендовал россиянина у «Фиорентины».
    • В составе кипрской команды форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах.

    Новости по теме
    Кокорин объяснил, почему не играл в «Фиорентине»
    Кокорин: «Я заработал больше всех российских футболистов. Золотое время» 9
    Кокорин: «Всем будет лучше, чтобы я не появлялся в сборной России» 2
    Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:06
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +93

      Клаус 24 минуты назад

      Ну блин, не так же он сказал
      А то в заголовке прям написано

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11