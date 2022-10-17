Кокорин – о дебюте в Серии А: «Должен радоваться, а мне было вообще насрать»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин, принадлежащий «Фиорентине», рассказал о дебюте за итальянский клуб в Серии А.
«Самое обидное было – момент с «Интером». Я дебютировал. Выходил с травмой уже. Об этом никто не знал.
Я выхожу, должен радоваться дебюту в Серии А, а у меня уже надрыв задней был. Я выхожу, а мне вообще насрать. Все думают, волнуюсь я или нет. А мне вообще похер.
Я понимаю, что это ужас. Вроде я должен радоваться и носиться с мячом, но я не могу ничего сделать. А потом все считали, что я отдал 7 пасов. Ну, какая-то херня была», – сказал Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну.
- В конце августа «Арис» арендовал россиянина у «Фиорентины».
- В составе кипрской команды форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах.
Источник: телеграм-канал «Первый спорт»