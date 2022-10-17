«Некрасиво получилось». Зиньковский – о голе ЦСКА в эпизоде с остановившемся Зобниным

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал первый гол ЦСКА в воскресном дерби.

ЦСКА забил после того, как Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Хорхе Карраскаля.

В «Спартаке» считают, что ЦСКА нарушил принципы фэйр-плей.

Матч завершился ничьей 2:2.

«Я не спрашивал у Ромы, что там произошло. В перерыве не обсуждали этот момент, а думали, как изменить игру.

Из того, что видел: Зобнин хотел оставить мяч, потому что игрок ЦСКА находился на газоне. В итоге вот так некрасиво получилось», — сказал Зиньковский.