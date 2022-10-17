Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Некрасиво получилось». Зиньковский – о голе ЦСКА в эпизоде с остановившемся Зобниным

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал первый гол ЦСКА в воскресном дерби.

    • ЦСКА забил после того, как Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Хорхе Карраскаля.
    • В «Спартаке» считают, что ЦСКА нарушил принципы фэйр-плей.
    • Матч завершился ничьей 2:2.

    «Я не спрашивал у Ромы, что там произошло. В перерыве не обсуждали этот момент, а думали, как изменить игру.

    Из того, что видел: Зобнин хотел оставить мяч, потому что игрок ЦСКА находился на газоне. В итоге вот так некрасиво получилось», — сказал Зиньковский.

    Новости по теме
    Зиньковский: «Роша «нарисовал» желтую на Промесе. Грязная игра» 5
    Зиньковский сравнял счет в дерби, забив дальним ударом 1
    Зиньковский с женой посетил матч ХК «Спартак» 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:48
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +53

      E5 1 час назад

      бесполезно, они ныть никогда не прекратят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9492

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Вообще , играть нужно до свистка , до конца ! Зобнин пролошился !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +349

      Аден 3 часа назад

      не просто не красиво, но подленько. Ведь конский же игруля валялся.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24725

      bset 3 часа назад

      Вот честно старался рассмотреть эпизод в пользу Спартака. Ну никак не получается. Почему Зобнин вдруг остановился? Все ли видели расставленные руки в моменте? Даже если видели, то что тогда, что это значит? Почему Зобнин не выбил мяч в аут? В общем, тут как не крути, но это косяк Зобнина (не считая косяка обороны во время взятия ворот).

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1256

      GreyDM > bset 2 часа назад

      Я вот тоже подумал, что могут означать расставленные руки? Зачастую игроки так поступают, когда сами накосячат, и: либо показывают судье, что ничего не было, либо этим же жестом признают свой косяк.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +272

      FCSpartakM > bset 1 час назад

      да хорош, всем понятно,что хотел Зобнин. Если прикалывает так забивать, ок, но карма вернет и будете в первую очередь ныть

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Клон Лосяша 3 часа назад

      Не надо брать на себя функции арбитра.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11