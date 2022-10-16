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    Судья Федотов рассказал, кто виноват в пропущенном голе «Спартака» в матче с ЦСКА

    Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с пропущенным голом «Спартака» в матче с ЦСКА.

    «Гол ЦСКА – это проблема Зобнина. Ему надо было выбить за линию, и все. Не надо тут руки поднимать, никто же не знает, что там с футболистом.

    Карасев не должен был останавливать игру, он решил, что нарушения не было, и все. Зобнин что, врач? Так что нечего тут кричать про фэйр-плей, надо просто быть умнее», – сказал Федотов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1613

      alefreddy 24 минуты назад

      ах Рома Рома...

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      Рейтинг: +2954

      Derzkiy1 34 минуты назад

      Гол по правилам забит, хз че тут выяснять. Или претензию игрокам ЦСКА высказывать или судьи. Все претензии к Зобнину

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      Рейтинг: +461

      7:1 51 минуту назад

      какой он, ***, судья? что за школьники пишут заголовки?

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      Рейтинг: +15999

      Barmaleushka 52 минуты назад

      Б/ушный за своих хозяев переживает )))

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