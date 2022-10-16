Судья Федотов рассказал, кто виноват в пропущенном голе «Спартака» в матче с ЦСКА

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с пропущенным голом «Спартака» в матче с ЦСКА.

Гол забил Федор Чалов.

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин выключился из игры перед голом из-за лежавшего на газоне футболиста ЦСКА.

«Гол ЦСКА – это проблема Зобнина. Ему надо было выбить за линию, и все. Не надо тут руки поднимать, никто же не знает, что там с футболистом.

Карасев не должен был останавливать игру, он решил, что нарушения не было, и все. Зобнин что, врач? Так что нечего тут кричать про фэйр-плей, надо просто быть умнее», – сказал Федотов.