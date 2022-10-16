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    Гилерме: «Завершу карьеру в «Локомотиве»

    Вратарь «Локомотива» Гилерме заверил фанатов, что завершит карьеру в московском клубе.

    – Вам 36 лет. До скольки хотите играть?

    – Пока я себя чувствую нормально. Сложно угадать, сколько еще лет я буду играть – все зависит от здоровья. У меня еще два года контракта – посмотрим, как себя буду чувствовать физически. Играть до 40 лет? Посмотрим.

    – Карьеру завершишь в «Локомотиве»? Можешь пообещать болельщикам?

    – Да. Я к этому иду – это моя мечта.

    • Гилерме в «Локомотиве» с 2007 года.
    • Игрок брал с командой чемпионство.
    • Основной вратарь в «Локомотиве» сейчас Даниил Худяков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +23329

      DOCTOR PENALTY 13 минут назад

      Очень жаль, что его в своё время не смог выкупить Спартак.

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      Рейтинг: +249

      НикКин 52 минуты назад

      Можешь уже завершать толку от тебя ноль все равно

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