Гилерме: «Завершу карьеру в «Локомотиве»

Вратарь «Локомотива» Гилерме заверил фанатов, что завершит карьеру в московском клубе.

– Вам 36 лет. До скольки хотите играть?

– Пока я себя чувствую нормально. Сложно угадать, сколько еще лет я буду играть – все зависит от здоровья. У меня еще два года контракта – посмотрим, как себя буду чувствовать физически. Играть до 40 лет? Посмотрим.

– Карьеру завершишь в «Локомотиве»? Можешь пообещать болельщикам?

– Да. Я к этому иду – это моя мечта.