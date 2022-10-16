Гилерме: «Завершу карьеру в «Локомотиве»

Вратарь «Локомотива» Гилерме заверил фанатов, что завершит карьеру в московском клубе.
– Вам 36 лет. До скольки хотите играть?
– Пока я себя чувствую нормально. Сложно угадать, сколько еще лет я буду играть – все зависит от здоровья. У меня еще два года контракта – посмотрим, как себя буду чувствовать физически. Играть до 40 лет? Посмотрим.
– Карьеру завершишь в «Локомотиве»? Можешь пообещать болельщикам?
– Да. Я к этому иду – это моя мечта.
- Гилерме в «Локомотиве» с 2007 года.
- Игрок брал с командой чемпионство.
- Основной вратарь в «Локомотиве» сейчас Даниил Худяков.
Источник: «РБ Спорт»