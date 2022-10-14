Роша рассказал о своей футбольной мечте

Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал о несостоявшемся переходе в «Сан-Паулу» зимой 2022 года.

– Там было всe близко. Поступило предложение, и я хотел им воспользоваться. «Сан-Паулу» тоже большой клуб. Тем более я уехал из Бразилии юношей, не поиграв там на высоком уровне.

У меня есть такая мечта – однажды поиграть в Бразилии, побороться за чемпионство и Кубок Либертадорес.

– Почему тогда не вышло с «Сан-Паулу»?

– А я даже не знаю. Видимо, клубы не сошлись по стоимости. Меня просто агент спросил: «Хочешь?». И я ответил: «Хочу». Дальше узнал, что не сложилось. Не получилось, ну и ладно. Со временем я перешeл в ЦСКА и счастлив тут.