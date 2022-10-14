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    Роша рассказал о своей футбольной мечте

    Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал о несостоявшемся переходе в «Сан-Паулу» зимой 2022 года.

    – Там было всe близко. Поступило предложение, и я хотел им воспользоваться. «Сан-Паулу» тоже большой клуб. Тем более я уехал из Бразилии юношей, не поиграв там на высоком уровне.

    У меня есть такая мечта – однажды поиграть в Бразилии, побороться за чемпионство и Кубок Либертадорес.

    – Почему тогда не вышло с «Сан-Паулу»?

    – А я даже не знаю. Видимо, клубы не сошлись по стоимости. Меня просто агент спросил: «Хочешь?». И я ответил: «Хочу». Дальше узнал, что не сложилось. Не получилось, ну и ладно. Со временем я перешeл в ЦСКА и счастлив тут.

    • Бразилец перешел в ЦСКА из «Портимоненси» за 2 миллиона евро.
    • Он забил 2 гола в 6 матчах за ЦСКА.

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    Источник: «Чемпионат»

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