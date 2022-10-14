Уткин пошутил над словами Заремы об оставленном багаже в «Спартаке»

Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на слова Заремы Салиховой о том, что в «Спартаке» остался «отличный багаж» после ухода Леонида Федуна.

«Зарема Салихова снова напарывается на свои слова. Она заявила: «Смотрите, какой хороший багаж мы оставили в «Спартаке», – сильная команда, сильный тренер». Ну багаж по отношению к «Спартаку» – это слово, наверное, второе по пресловутости после слова «пиджак». Багаж Аленичева был, вы же помните…

На самом деле, может быть, иногда команда взлетает после того, как избавляется от балласта. Вот «балласт» – это было бы новое слово в сравнении с «багажом», – сказал Уткин в виде на своем ютуб-канале.