Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин пошутил над словами Заремы об оставленном багаже в «Спартаке»

Уткин пошутил над словами Заремы об оставленном багаже в «Спартаке»

14 октября 2022, 11:43
5

Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на слова Заремы Салиховой о том, что в «Спартаке» остался «отличный багаж» после ухода Леонида Федуна.

«Зарема Салихова снова напарывается на свои слова. Она заявила: «Смотрите, какой хороший багаж мы оставили в «Спартаке», – сильная команда, сильный тренер». Ну багаж по отношению к «Спартаку» – это слово, наверное, второе по пресловутости после слова «пиджак». Багаж Аленичева был, вы же помните…

На самом деле, может быть, иногда команда взлетает после того, как избавляется от балласта. Вот «балласт» – это было бы новое слово в сравнении с «багажом», – сказал Уткин в виде на своем ютуб-канале.

  • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
  • Нынешний главный тренер Гильермо Абаскаль был назначен при Федуне и Зареме.
  • Следующий соперник «Спартака» – ЦСКА (16 октября).

Еще по теме:
Зарему взломали и попросили от ее имени деньги 2
Дочь Аленичева – об астрологии: «Почему бы не стать наследницей Заремы» 10
Зарема прокомментировала увольнение Станковича из «Спартака» 24
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Уткин Василий Салихова Зарема
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Беспонтий
1665738565
вася запутался в припадке словоблудия но смысл понятен спартаку лучше без балласта играется чем с вечным балластом над головой ------ зырь под козырёк вип ложи кто тебе ещё поможет и бейсболка и очки добывайте нам очки
Ответить
NewLife
1665745411
Словоблуд. Как что-то, хоть малейшее словцо, появляется о Спартаке, сразу бросаются комментировать десятки людей, и Вася не самый худший, хотя в этот раз написал куйню. Где сотни-тысячи комментариев о блекло-голубых, просто писать нечего потому что там мало что происходит, никого не меняют, ничего не меняется - как тратились народные деньги, так и тратятся, как судили их и конкурентов по-разному, так и судят. У кого язык поворачивается говорить, этот заурядный, по международным меркам, клуб самый популярный в России. Даже о смене пола, пардон, гражданства двух бразильцев, чуток побазарили и заглохли.
Ответить
Главные новости
ВидеоСлуцкому и Дзагоеву подарили квартиры в Таджикистане
15:59
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
15:25
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
1
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
1
Решение КДК по Дивееву
13:35
16
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
4
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
12:43
7
Расширенный состав сборной России на осенний сбор
12:09
17
Все новости
Все новости
Губерниев оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ
14:44
1
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
1
«Оренбург» продлил легионера, избивавшего девушку и ее мать, заставшую его с пятью проститутками
13:55
6
Решение КДК по Дивееву
13:35
16
Бубнов осудил Дивеева за его поступок
13:33
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
4
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
13:12
Прогноз Радимова на дерби «Динамо» – «Спартак»
12:58
1
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
12:43
7
Определен ключевой игрок «Спартака»
12:25
2
Расширенный состав сборной России на осенний сбор
12:09
17
Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:54
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:52
Где смотреть матч «Ростов» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:50
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции
11:50
10
Назначения арбитров на 7-й тур РПЛ
11:36
8
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
25
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
8
7-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:59
Головин обозначил зарплату, ради которой готов вернуться в Россию
10:52
21
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
10:37
2
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
10:28
2
Руководство клуба РПЛ лишило семьи игроков бесплатного прохода на стадион
10:19
5
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
10:03
1
Радимов определил лучший трансфер «Спартака»
09:43
1
Тюкавин описал «Спартак» двумя словами
09:39
3
Зобнин: «Было бы неинтересно, если бы «Спартак» всех обыгрывал»
09:25
5
Экс-тренер четырех российских клубов может принять киевское «Динамо»
09:07
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+