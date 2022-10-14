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    Уткин пошутил над словами Заремы об оставленном багаже в «Спартаке»

    Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на слова Заремы Салиховой о том, что в «Спартаке» остался «отличный багаж» после ухода Леонида Федуна.

    «Зарема Салихова снова напарывается на свои слова. Она заявила: «Смотрите, какой хороший багаж мы оставили в «Спартаке», – сильная команда, сильный тренер». Ну багаж по отношению к «Спартаку» – это слово, наверное, второе по пресловутости после слова «пиджак». Багаж Аленичева был, вы же помните…

    На самом деле, может быть, иногда команда взлетает после того, как избавляется от балласта. Вот «балласт» – это было бы новое слово в сравнении с «багажом», – сказал Уткин в виде на своем ютуб-канале.

    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
    • Нынешний главный тренер Гильермо Абаскаль был назначен при Федуне и Зареме.
    • Следующий соперник «Спартака» – ЦСКА (16 октября).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +15839

      NewLife 28 секунд назад

      Словоблуд.
      Как что-то, хоть малейшее словцо, появляется о Спартаке, сразу бросаются комментировать десятки людей, и Вася не самый худший, хотя в этот раз написал куйню. Где сотни-тысячи комментариев о блекло-голубых, просто писать нечего потому что там мало что происходит, никого не меняют, ничего не меняется - как тратились народные деньги, так и тратятся, как судили их и конкурентов по-разному, так и судят. У кого язык поворачивается говорить, этот заурядный, по международным меркам, клуб самый популярный в России. Даже о смене пола, пардон, гражданства двух бразильцев, чуток побазарили и заглохли.

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      Рейтинг: -9

      dragoff 51 минуту назад

      Совершенно согласен! Спартак наконец-то вздохнул без шайки педуна и эскортницы

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      Рейтинг: +6326

      Беспонтий 1 час назад

      вася запутался в припадке словоблудия
      но смысл понятен
      спартаку лучше без балласта играется чем с вечным балластом над головой
      ------
      зырь под козырёк вип ложи
      кто тебе ещё поможет
      и бейсболка и очки
      добывайте нам очки

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      Рейтинг: +11800

      Алексей З 2 часа назад

      До Уткина и Бомбардира , как до жирафа , ещё месяц будите мусолить...

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