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  • Уткин: «Локо» уволил двух тренеров и добивается увольнения третьего. Поезд набирает ход»

Уткин: «Локо» уволил двух тренеров и добивается увольнения третьего. Поезд набирает ход»

14 октября 2022, 07:48
4

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал желание «Локомотива» подписать контракт с тренером «Пари НН» Михаилом Галактионовым.

«Продолжают развиваться события вокруг московского «Локомотива». Там ищут нового главного тренера. При этом говорится о том, что, скорее всего, глава совета директоров Плутник тоже покинет свой пост.

В общем, так вот, на прощание кого-то он выберет. Назывались имена Талалаева, Юрана и Сeмина. Но говорят, что «Локомотив» хочет Галактионова, который сейчас работает в Нижнем Новгороде.

«Локомотив» теперь буянит на всю Премьер-лигу, не только между собой и болельщиками, публикой, которая возмущена и недовольна.

«Локомотив» по факту уволил уже двух главных тренеров: реально главного, который тренировал, Комппера, «пиджака» Циннбауэра, и теперь фактически добивается увольнения тренера «парижегородцев» из Нижнего Новгорода Галактионова. И получается, что у них будет аж три тренерские отставки. Это прекрасный темп.

Скорый поезд набирает ход», – сказал Уткин в видео на своем ютуб-канале.

  • Галактионов принял «Пари НН» летом.
  • «Локомотив» на прошлой неделе уволил Йозефа Циннбауэра.
  • Галактионов помимо «Пари НН» тренирует молодежную сборную России.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Галактионов Михаил Уткин Василий
Комментарии (4)
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Красногорск_Фан
1665727630
Воровать тренера посреди сезона западло. Особенно когда есть свободные. Опять руководство Локо занято поиском волшебников вместо того чтобы решать проблемы
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моэм
1665729230
Получается Плут ник , набравший команду авантюристов и которого тоже увольняют , будет назначать нового главного тренера ???....глупость конечно понятие неограниченное , но здесь не глупость и не идиотизм , как пишут многие . а называя вещи своими именами прямое вредительство , если не предательство ,
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gunstilzit
1665735202
Что они носятся с этим Галактионовым? Плутник перед уходом хочет нас..ть с этим назначением видимо.
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