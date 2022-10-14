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    Уткин: «Локо» уволил двух тренеров и добивается увольнения третьего. Поезд набирает ход»

    Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал желание «Локомотива» подписать контракт с тренером «Пари НН» Михаилом Галактионовым.

    «Продолжают развиваться события вокруг московского «Локомотива». Там ищут нового главного тренера. При этом говорится о том, что, скорее всего, глава совета директоров Плутник тоже покинет свой пост.

    В общем, так вот, на прощание кого-то он выберет. Назывались имена Талалаева, Юрана и Сeмина. Но говорят, что «Локомотив» хочет Галактионова, который сейчас работает в Нижнем Новгороде.

    «Локомотив» теперь буянит на всю Премьер-лигу, не только между собой и болельщиками, публикой, которая возмущена и недовольна.

    «Локомотив» по факту уволил уже двух главных тренеров: реально главного, который тренировал, Комппера, «пиджака» Циннбауэра, и теперь фактически добивается увольнения тренера «парижегородцев» из Нижнего Новгорода Галактионова. И получается, что у них будет аж три тренерские отставки. Это прекрасный темп.

    Скорый поезд набирает ход», – сказал Уткин в видео на своем ютуб-канале.

    • Галактионов принял «Пари НН» летом.
    • «Локомотив» на прошлой неделе уволил Йозефа Циннбауэра.
    • Галактионов помимо «Пари НН» тренирует молодежную сборную России.

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    Источник: «Чемпионат»

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