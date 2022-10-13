Талалаев: «Если бы меня не взяли когда-то в «Торпедо», я мог сейчас быть криминальным авторитетом»

Новый главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал, кем мог стать в молодости, если бы не попал в футбол.

– Кого считаете лучшим тренером в своей карьере?

– Благодарен абсолютно всем. Начиная с Геннадия Лазарева, взявшего меня в районную школу, и Николая Ульянова, дважды за мной приезжавшего и взявшего в «Торпедо».

Если бы он этого не сделал, может, я сейчас был бы криминальным авторитетом. Мы жили в таком районе, Новогиреево – Перово, между люберами и «бауманскими», что, не будь футбола, другой путь вряд ли был бы уготован.

В юности участвовал в массовых драках, разное бывало, хоть и продолжалось недолго. Я был атлетичным, задорным, амбициозным.

Но подробности не вспомню – все уже стерлось. В 50 лет надо вспоминать другие события!