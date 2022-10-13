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    Талалаев: «Если бы меня не взяли когда-то в «Торпедо», я мог сейчас быть криминальным авторитетом»

    Новый главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал, кем мог стать в молодости, если бы не попал в футбол.

    – Кого считаете лучшим тренером в своей карьере?

    – Благодарен абсолютно всем. Начиная с Геннадия Лазарева, взявшего меня в районную школу, и Николая Ульянова, дважды за мной приезжавшего и взявшего в «Торпедо».

    Если бы он этого не сделал, может, я сейчас был бы криминальным авторитетом. Мы жили в таком районе, Новогиреево – Перово, между люберами и «бауманскими», что, не будь футбола, другой путь вряд ли был бы уготован.

    В юности участвовал в массовых драках, разное бывало, хоть и продолжалось недолго. Я был атлетичным, задорным, амбициозным.

    Но подробности не вспомню – все уже стерлось. В 50 лет надо вспоминать другие события!

    • Талалаев сегодня возглавил «Торпедо» вместо Николая Ковардаева.
    • «Торпедо» – последняя команда РПЛ (6 очков в 12 турах).
    • Талалаев – воспитанник московского клуба.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.10.2022 22:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1422

      Loko_Roma 52 минуты назад

      Культ гопника в России культивируется на всех уровнях, СКРЕПА!

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      Рейтинг: +1301

      moskowcity-petrv 57 минут назад

      Талалаев балабол

      0
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