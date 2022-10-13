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  • Талалаев: «Если бы меня не взяли когда-то в «Торпедо», я мог сейчас быть криминальным авторитетом»

Талалаев: «Если бы меня не взяли когда-то в «Торпедо», я мог сейчас быть криминальным авторитетом»

13 октября 2022, 22:57
3

Новый главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал, кем мог стать в молодости, если бы не попал в футбол.

– Кого считаете лучшим тренером в своей карьере?

– Благодарен абсолютно всем. Начиная с Геннадия Лазарева, взявшего меня в районную школу, и Николая Ульянова, дважды за мной приезжавшего и взявшего в «Торпедо».

Если бы он этого не сделал, может, я сейчас был бы криминальным авторитетом. Мы жили в таком районе, Новогиреево – Перово, между люберами и «бауманскими», что, не будь футбола, другой путь вряд ли был бы уготован.

В юности участвовал в массовых драках, разное бывало, хоть и продолжалось недолго. Я был атлетичным, задорным, амбициозным.

Но подробности не вспомню – все уже стерлось. В 50 лет надо вспоминать другие события!

  • Талалаев сегодня возглавил «Торпедо» вместо Николая Ковардаева.
  • «Торпедо» – последняя команда РПЛ (6 очков в 12 турах).
  • Талалаев – воспитанник московского клуба.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Торпедо Талалаев Андрей
Комментарии (3)
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moskowcity-petrv
1665692386
Талалаев балабол
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Loko_Roma
1665692658
Культ гопника в России культивируется на всех уровнях, СКРЕПА!
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ilichkadr
1665740208
Вообще-то Андрей Викторович Талалаев - 50 лет, а на фото совершенно другой человек.
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