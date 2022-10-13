Уткин: «Талалаев принял мужицкое решение. Теперь «Торпедо» не вылетит»

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Торпедо».

«Талалаев принял вполне мужицкое решение. Принял последнюю команду в чемпионате. Это стоит уважать.

Дальше посмотрим на результаты, и риторику тоже. Применительно к Талалаеву это существенно – оратор он пламенный. Но прямо сейчас реально интересно. И это действительно поступок.

Думаю, теперь «Торпедо» не вылетит. Во всяком случае, по футбольным причинам; как клуб финансируется, я ведь не знаю.

Но Талалаев в «Торпедо» – в любом случае хорошее решение», – написал Уткин в телеграме.