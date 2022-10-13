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    Уткин: «Талалаев принял мужицкое решение. Теперь «Торпедо» не вылетит»

    Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Торпедо».

    «Талалаев принял вполне мужицкое решение. Принял последнюю команду в чемпионате. Это стоит уважать.

    Дальше посмотрим на результаты, и риторику тоже. Применительно к Талалаеву это существенно – оратор он пламенный. Но прямо сейчас реально интересно. И это действительно поступок.

    Думаю, теперь «Торпедо» не вылетит. Во всяком случае, по футбольным причинам; как клуб финансируется, я ведь не знаю.

    Но Талалаев в «Торпедо» – в любом случае хорошее решение», – написал Уткин в телеграме.

    • Талалаев возглавил «Торпедо» вместо Николая Ковардаева.
    • «Торпедо» – последняя команда РПЛ (6 очков в 12 турах).
    • Талалаев – воспитанник московского клуба.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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