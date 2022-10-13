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  • Уткин: «Талалаев принял мужицкое решение. Теперь «Торпедо» не вылетит»

Уткин: «Талалаев принял мужицкое решение. Теперь «Торпедо» не вылетит»

13 октября 2022, 18:43
2

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Торпедо».

«Талалаев принял вполне мужицкое решение. Принял последнюю команду в чемпионате. Это стоит уважать.

Дальше посмотрим на результаты, и риторику тоже. Применительно к Талалаеву это существенно – оратор он пламенный. Но прямо сейчас реально интересно. И это действительно поступок.

Думаю, теперь «Торпедо» не вылетит. Во всяком случае, по футбольным причинам; как клуб финансируется, я ведь не знаю.

Но Талалаев в «Торпедо» – в любом случае хорошее решение», – написал Уткин в телеграме.

  • Талалаев возглавил «Торпедо» вместо Николая Ковардаева.
  • «Торпедо» – последняя команда РПЛ (6 очков в 12 турах).
  • Талалаев – воспитанник московского клуба.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Торпедо Талалаев Андрей Уткин Василий
Комментарии (2)
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АлексМак
1665689494
Верно сказал
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Ziklop
1665695522
судьи им помогать будут?
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