«Не думаю, что кто-то будет рад приезду российского тренера». Петржела – о Карпине в чешском клубе

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела порассуждал о том, смог бы Валерий Карпин успешно работать в Чехии.

«Может ли Карпин возглавить какой-то чешский клуб? У нас тяжелая экономичная ситуация в стране, все дорожает, люди очень недовольны.

Не думаю, что кто-то будет рад приезду российского тренера в лигу. Но, безусловно, Карпин сильный специалист», – сказал Петржела.