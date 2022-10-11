«Не думаю, что кто-то будет рад приезду российского тренера». Петржела – о Карпине в чешском клубе

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела порассуждал о том, смог бы Валерий Карпин успешно работать в Чехии.
«Может ли Карпин возглавить какой-то чешский клуб? У нас тяжелая экономичная ситуация в стране, все дорожает, люди очень недовольны.
Не думаю, что кто-то будет рад приезду российского тренера в лигу. Но, безусловно, Карпин сильный специалист», – сказал Петржела.
- Карпин возглавляет «Ростов» и сборную России.
- Он работал в Испании – с августа 2014-го по февраль 2015-го тренировал «Мальорку».
Источник: Sport24