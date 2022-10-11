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    «Не думаю, что кто-то будет рад приезду российского тренера». Петржела – о Карпине в чешском клубе

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела порассуждал о том, смог бы Валерий Карпин успешно работать в Чехии.

    «Может ли Карпин возглавить какой-то чешский клуб? У нас тяжелая экономичная ситуация в стране, все дорожает, люди очень недовольны.

    Не думаю, что кто-то будет рад приезду российского тренера в лигу. Но, безусловно, Карпин сильный специалист», – сказал Петржела.

    • Карпин возглавляет «Ростов» и сборную России.
    • Он работал в Испании – с августа 2014-го по февраль 2015-го тренировал «Мальорку».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:58
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +92

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL 12 минут назад

      В Чехии такого высокого уровня тренера как Карпит неь и не будет

      1
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    • ...
      Рейтинг: +607

      Fialet 39 минут назад

      "У нас тяжелая экономичная ситуация", писец, точно обезьяны новости пишут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2072

      моэм 44 минуты назад

      Крыша едет , дом стоит ... каких людей теряем....давайте пожелаем ему хорошую палату и скорейшего излечения.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11737

      Алексей З 58 минут назад

      Петржела сам задаёт вопрос и сам отвечает. Крыша протекла ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +50603

      MaxRnD 1 час назад

      А для чего туда Валере ехать ? Чтобы мыться холодной водой раз в неделю по времени ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +11737

      Алексей З > MaxRnD 58 минут назад

      А у вас лучше , а что аэропорт закрыт ?
      ВВерх цинизма , устроить беспредел и козырять этим.

      0
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      Рейтинг: +50603

      MaxRnD > Алексей З 42 минуты назад

      Смотри от добра не захлебнись

      1
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      Рейтинг: +92

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL > Алексей З 3 минуты назад

      Чемпионат Чехии не о чем

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